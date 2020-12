QNED – nowy typ ekranu LCD od LG

Do kolejnej edycji targów CES zostało jeszcze trochę czasu, ale jak co roku producenci nie czekają i zachęcają do wcześniejszego zapoznania się z nowymi technologiami. Wiemy już, że na wirtualnym stoisku LG znajdą się telewizory z matrycami wykonanymi w technologii Mini LED.

Chociaż LG jest znane przede wszystkim z telewizorów OLED, w przyszłym roku firma planuje zaznaczenie swojej obecności na rynku telewizorów LCD. Ma w tym pomóc technologia QNED, czyli nowy sposób wykonywania matrycy z LED-owym podświetleniem.



Wykorzystuje ona diody Mini LED – niewielkie i gęsto upakowane, a zatem umożliwiające precyzyjną iluminację poszczególnych obszarów obrazu. Według LG, nowy typ podświetlenia ma składać się nawet z 30 tysięcy LED-owych „kropek” upakowanych w 2500 indywidualnych strefach podświetlania. Technologii QNED będzie towarzyszył poprawiający kąty widzenia system LG NanoCell. Taka konfiguracja ma zapewnić dynamiczny efekt HDR, efektowne kolory i wysoki kontrast 1000000:1.



Panele QNED pojawią się w najdroższych telewizorach 4K oraz urządzeniach 8K. LG zapowiada, że największe matryce wykonane w tej technologii będą miały przekątną 86 cali i obsługiwały częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Właśnie taki model ma zostać zaprezentowany 11 stycznia na wirtualnym stanowisku LG, ale wiadomo, że producent chce wprowadzić do sprzedaży aż 10 urządzeń z serii QNED.