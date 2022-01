TEST: Razer Seiren V2 Pro

Nowy Rok to okazja do rozwinięcia nowych zainteresowań lub wypróbowania kreatywnych sposobów na spędzenie wolnego czasu. Niejeden z nas pewnie zastanawia się nad założeniem kanału na Twitchu lub YouTubie, czy też stworzeniem własnego podcastu. Chociaż rozpoczęcie przygody z tymi formami twórczości może wydawać się proste, wymaga ono inwestycji w dobry mikrofon. Sprawdźmy, czy Seiren V2 Pro okaże się odpowiednim towarzyszem dla początkujących streamerów i nie tylko.

Design mikrofonu jest minimalistyczny i nowoczesny. Jednolicie czarna, prosta stylistyka przypadła nam do gustu, chociaż niektórym może brakować podświetlenia RGB, pasującego do ich „stacji bojowych”. Z przodu znajdziemy przycisk wyciszający urządzenie oraz pokrętła sterowania głośnością i wzmocnieniem, zaś z tyłu – pojedyncze złącze 3,5 mm, do którego podłączymy słuchawki.

W zestawie otrzymamy ciężką, stabilną podstawkę z gumowaną stopką oraz piankową osłonę, pełniącą rolę filtra pop; Seiren V2 Pro możemy także zamontować na dedykowanym ramieniu. To, który sposób montażu wybrać, zależy przede wszystkim od organizacji naszego stanowiska streamowania: by uzyskać optymalną jakość dźwięku, górna część mikrofonu musi być skierowana w stronę naszych ust, co nie zawsze da się osiągnąć za pomocą dość krótkiej podstawki.

Mikrofon podłączymy do komputera za pomocą przewodu USB-A; testowy laptop nie miał problemu z jego znalezieniem i identyfikacją. Urządzenie było gotowe do pracy, ale zanim rozpoczęliśmy streaming, zajrzeliśmy do oprogramowania Razer Synapse. Pozwala ono regulować poziomy głośności różnych źródeł (głosu, ścieżki dźwiękowej z gry, rozmów z Discorda), osobno dla streamera i jego widowni – przydatne, jeśli chcemy skupić się na odgłosach gry, a nie powiadomieniach z czatu. Co prawda ogarnięcie sposobu miksowania dźwięku zajęło nam dłuższą chwilę, ale gdy już przyzwyczailiśmy się do oprogramowania, oszczędzało ono mnóstwo czasu.

Razer Synapse umożliwia nam także dostosowanie częstotliwości próbkowania do naszych preferencji oraz włączanie i wyłączanie funkcji dodatkowych. Jedną z nich jest High Pass Filter, czyli automatyczna blokada niskich dźwięków tła (na przykład szumu intensywnie pracującego peceta); działała ona szczególnie dobrze w przypadku streamingu z laptopa, gdzie wentylatory włączały się przy każdym bardziej wymagającym tytule.

Do dyspozycji otrzymamy także Analog Gain Limiter, wyciszający zakłócenia spowodowane nagłym podniesieniem głosu. Dzięki temu nawet szczególnie ekscytujące momenty w trakcie gry nie spowodują, że do uszu naszych widzów dotrą nieprzyjemne trzaski.

WSZYSTKIE BARWY GŁOSU

Seiren V2 Pro charakteryzuje się dynamicznym przetwornikiem i kardioidalną charakterystyką kierunkową. Sprzęt zbiera głos głównie z góry mikrofonu i jest stosunkowo niewrażliwy na hałasy otoczenia, także te mające swoje źródło dość blisko naszego stanowiska streamingu.

Podczas nagrywania mikrofon wybiera i podkreśla niskie tony; w efekcie głos sprawia wrażenie ciepłego i pełnego, osiągając efekt porównywalny z profesjonalnym, radiowym brzmieniem. Wbudowany system tłumienia wibracji dobrze chronił urządzenie przed dźwiękami wywołanymi przez przypadkowe szturchnięcia stołu, zaś dołączony do zestawu piankowy filtr pop przyzwoicie radził sobie z redukcją efektu sybilizacji; jedynie w szczególnie frustrujących momentach gry w nasz głos wkradało się lekkie „syczenie”, które następnie było przekazywane do uszu widzów.

Mikrofon najlepiej sprawdzał się oczywiście w rejestrowaniu treści mówionej, ale przy odpowiednich ustawieniach Seiren V2 Pro dawał także ładne, wyraziste wokale i nagrania instrumentów. Profesjonalni muzycy raczej nie będą zachwyceni ich jakością, ale jeśli od czasu do czasu lubisz sobie amatorsko pośpiewać, w zupełności ci on wystarczy.

Mikrofon Razera ma jedną poważną wadę – jest on dość drogi. Początkujący streamerzy mogą mieć opory przed wydaniem ponad 700 złotych na gadżet, który może koniec końców okazać się niepotrzebny, gdy ich kanał nie zdobędzie uznania widzów. Osoby, które są gotowe ponieść ten koszt, na pewno będą zadowolone z efektów, jakie uzyskają dzięki Seiren V2 Pro.

