Vivo: pierwszy smartfon z czujnikiem linii papilarnych wbudowanym w ekran

Marka Vivo to w Polsce dość niszowy producent smartfonów – może się to wkrótce zmienić. Firma nie tylko oficjalnie wchodzi na rynki europejskie, ale robi to mocnym uderzeniem: pierwszym telefonem wyposażonym w czujnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem.

Czujnik wykonany zostanie w technologii opracowanej przez firmę Synaptics, która współpracuje również z Samsungiem. Ma on 0,7 mm grubości i może zostać umieszczony pod ekranem wykonanym w technologii OLED. Wyróżniającą go cechą ma być szybkość reakcji: Synaptics twierdzi, że odblokowuje on telefon dwa razy szybciej, niż robi to należący do Apple Face ID. Czujnik ma być aktywny tylko w momentach, kiedy użytkownik ma z niego skorzystać, przez większość czasu pozostając w uśpieniu (i oszczędzając baterię). Jego miejsce na ekranie ma być oznaczone specjalną podświetlaną ikonką odcisku palca.

To nie pierwszy eksperyment Vivo z wbudowanymi w ekrany czujnikami linii papilarnych. W czerwcu bieżącego roku producent zaprezentował model koncepcyjny telefonu wyposażony w zintegrowany sensor wyprodukowany przez Qualcomm. Do współpracy jednak nie doszło: czujnik miał okazać się znacznie wolniejszy, niż konkurencyjna propozycja Synaptics.