Soczewki kontaktowe… strzelające laserami

Superman, Supergirl, Cyclops – strzelanie laserami z oczu to atrybut wielu superbohaterów. Ta supermoc już wkrótce będzie w zasięgu każdego z nas, a to za sprawą specjalnych soczewek kontaktowych.

Laserowe soczewki zostały zaprojektowane przez naukowców z uniwersytetu w St Andrews. Podstawą ich działania są uformowane w kształt kontaktów miękkie, cienkie membrany laserowe zawierające organiczne półprzewodniki. W kontakcie z powierzchnią oka mogą one emitować słabe promienie lasera o jasności bezpiecznej dla oczu. Ze względu na ograniczoną moc raczej trudno będzie je wykorzystać w walce ze złoczyńcami, ale nie oznacza to, że będą nieprzydatne: naukowcy twierdzą, że doskonale sprawdzą się w tworzeniu nowoczesnych zabezpieczeń biometrycznych i antyfałszerskich. Mogą one na przykład służyć do sprawdzenia, czy dany banknot nie został podrobiony lub do otwierania systemów zabezpieczeń bez konieczności skanowania tęczówki. Optyczne właściwości soczewek utrzymują się przez kilka miesięcy.

Projekt znajduje się w fazie badań in vitro: pierwsze testy zostały przeprowadzone na krowich oczach pozyskanych ze zwierząt ubitych na mięso. Zapewne minie jeszcze wiele czasu, zanim soczewki trafią do testów „na ludziach”. Naukowcy planują rozszerzenie zastosowań membran laserowych na inne dziedziny, w tym medycynę i biofotonikę.