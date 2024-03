Yamaha TT-S303 – nowy gramofon w ofercie japońskiej marki

TT-S303 to nowy w portfolio marki Yamaha gramofon, który zaprojektowano w taki sposób, aby estetyką i wydajnością uzupełniał stosowane dzisiaj systemy audio. A co najważniejsze – podłączony do nowoczesnego wzmacniacza czy amplitunera – pozwala cieszyć się wysokiej jakości brzmieniem o imponującej dynamice. I to zarówno podczas odtwarzania tych nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych nagrań z kolekcji winylów.

Yamaha TT-S303 jest świetnie przygotowany na to, w jaki sposób dzisiaj słucha się muzyki. Wbudowane wyjście RCA i przedwzmacniacz gramofonowy pozwalają podłączyć do niego nie tylko wzmacniacz niemający tego podzespołu, ale też głośniki aktywne. Funkcja przedwzmacniacza może również zostać wyłączona za pomocą przełącznika PHONO EQ (ustawienie w pozycji THRU). Dzięki temu można skorzystać z zewnętrznego przedwzmacniacza albo tego, który jest zintegrowany ze wzmacniaczem stereo lub amplitunerem.

Jak przystało na urządzenia Yamahy – TT-S303 odznacza się wygodną, intuicyjnie prostą obsługą. Przełącznik zmiany prędkości umieszczono na górnym panelu, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Obok niego znajduje się przycisk, który pozwala rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Z kolei do podnoszenia i opuszczania ramienia służy ergonomiczna dźwignia.

Konstrukcję TT-S303 dopracowano także pod kątem zgodności z koncepcją True Sound. Dlatego przeszła dziesiątki rygorystycznych testów. W efekcie użytkownik może liczyć na wierną, szczegółową reprodukcję dźwięku. Nagrania są odtwarzane tak, jak zostały zrealizowane w studiu.

Konstrukcja nowego gramofonu Yamahy została dopracowana w każdym szczególe. Podstawa skutecznie eliminuje drgania i zakłócenia, a napęd paskowy i wydajny silnik prądu stałego zapewniają stabilną prędkość obrotu czarnych krążków. Urządzenie wyposażono też w aluminiowy talerz o średnicy 30 cm i proste, statycznie zbalansowane ramię z wkładką typu MM (Moving Magnet) oraz igłą. W przypadku jej zużycia producent zaleca wymianę na model ATN3600L marki Audio-Technica.

TT-S303 wyróżnia się również ponadczasową estetyką. Eleganckie, charakterystyczne dla Yamahy wykończenie sprawia, że ten odtwarzacz doskonale odnajdzie się wśród urządzeń wykorzystywanych w dzisiejszych systemach audio.

Gramofon Yamaha TT-S303 jest dostępny wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej. Urządzenie będzie dostępne w ofercie już w marcu tego roku.