Premiery Apple 2022

Apple zalicza kolejny bogaty w premiery rok. Pozwól nam być twoim przewodnikiem po wszystkich sprzętowych nowinkach, które zaprezentowało w tym czasie.

iPhone 14 Pro

Nie ma wątpliwości, że iPhone 14 Pro to ten, który stanowi prawdziwe poważne ulepszenia dla serii smartfonów Apple w 2022 roku. Ma nowy procesor A16 Bionic, udoskonalony system aparatów, pierwszy zawsze włączony wyświetlacz na iPhonie, wykrywanie kolizji, a nawet łączność satelitarną w sytuacjach awaryjnych (na razie tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). iPhone 14 Pro jest w stanie podłączyć się do satelity, dzięki czemu możesz wezwać odpowiednie służby, nawet będąc poza zasięgiem Wi-Fi i wież komórkowych, a wszystko to bez masywnych anten charakteryzujących telefony satelitarne. Haczyk polega na tym, że prędkość przesyłania danych jest stosunkowo niska, ale wystarczy, aby zgłosić sytuację awaryjną.

Jeśli chodzi o inne ulepszenia, Apple wprowadziło konfigurację tylnego aparatu z trzema obiektywami, prowadzoną przez nowy, 48-megapikselowy czujnik zapewniający do trzech razy lepszą jakość w warunkach słabego oświetlenia niż aparat w modelu 13 Pro.

Wszystko to robi wrażenie, a dopełnieniem jest twierdzenie, że telefon jest do 40% szybszy pod względem surowej mocy niż jakikolwiek inny smartfon z Androidem (chociaż niestety Apple nie przedstawiło tutaj żadnych szczegółów tego porównania). Wydajność energetyczna została ponownie poprawiona, a chipset został zoptymalizowany pod kątem zwiększenia wydajności grafiki i przetwarzania AI.

Wreszcie w iPhonie 14 Pro zniknął kontrowersyjny notch. Został zastąpiony wycięciem w kształcie pigułki, które Apple nazywa Dynamic Island: nie tylko domyślnie zajmuje ono mniej miejsca na ekranie niż notch (który pozostaje w standardowym iPhonie 14), ale podlega animowaniu, aby pokazać dodatkowy kontekst — istotne informacje i powiadomienia.

Na przykład podczas odtwarzania muzyki, pigułka rozwija się, pokazując okładkę albumu i ilustrację fal dźwiękowych tego, co jest odtwarzane. Kiedy prowadzisz rozmowę, rozszerza się, aby pokazać długość rozmowy i kolejną ilustrację fali dźwiękowej, a podczas nawigacji w Apple Maps zobaczysz odległości i wskaźniki skrętów obok pigułki.

Apple wskazuje, że możesz dalej korzystać z innych aplikacji, jednocześnie będąc informowanym o tym, co dzieje się w tle — inną opcją jest odliczanie czasu do przybycia taksówki. To naprawdę użyteczna innowacja i można oczekiwać, że coraz więcej programistów aplikacji będzie z niej korzystać w miarę upływu czasu.

Zawsze włączony wyświetlacz, który jest dostępny wyłącznie w modelu Pro, również wygląda naprawdę imponująco i działa we współpracy z iOS 16. Zasadniczo jest to przyciemniona wersja tego, co jest na ekranie blokady, więc czas i widżety (np. wydarzenia w kalendarzu) mogą być widoczne nieustannie, bez konieczności dotykania ekranu.

Jest jeszcze więcej ulepszeń, o których można wspomnieć: obramowanie iPhone’a 14 Pro jest cieńsze niż kiedykolwiek, a 6,1-calowy wyświetlacz jest najjaśniejszy w historii (w rzeczywistości jest porównywalny z jasnością monitora Apple Pro Display XDR). Nawet aparat do selfie został ulepszony o system autofokusa, aby zdjęcia były zawsze ostre i wyraźne.

Nie jest to kompletna rewolucja pod względem tego, co oferuje iPhone — być może będziemy musieli na to poczekać do premiery iPhone’a 15 Pro — ale iPhone 14 Pro jest wyraźnie pełen sprytnych, przydatnych ulepszeń, które naprawdę zmienią użytkowników. To bez wątpienia najlepszy smartfon, jaki Apple wypuściło do tej pory.

iPhone 14

Można być nieco rozczarowanym tym, co iPhone 14 ma do zaoferowania w porównaniu z modelem Pro: nie ma zawsze aktywnego wyświetlacza, ani fantazyjnego wycięcia Dynamic Island u góry ekranu, i nie dostał tak zaawansowanego nowego modułu tylnego aparatu jak w droższym modelu (chociaż znalazły się w nim ulepszenia w stosunku do tego z iPhone’a 13).

Co więcej, iPhone 14 trzyma się tego samego procesora Bionic A15, co jego poprzednik. Jedynie wydajność termiczna została poprawiona na chipsecie iPhone’a 14, więc powinien być w stanie częściej działać na najwyższych obrotach. Apple twierdzi, że iPhone 14 wciąż ma mnóstwo mocy do wszystkiego, co chcesz robić na smartfonie, chociaż oznacza to, że kontrast między modelami Pro i nie Pro jest jeszcze większy w tym roku niż w poprzednim.

Pod względem estetyki i wzornictwa iPhone 14 jest mniej więcej identyczny z iPhonem 13, z wyjątkiem tego, że kolory, w których dostępny jest smartfon, zostały zmodyfikowane: możesz odebrać go w opcji niebieskiej, fioletowej, północy (czarnej), księżycowej poświaty (białej) i czerwonej. Rozmiar wyświetlacza pozostaje taki sam i wynosi 6,1 cala, i — być może po raz ostatni — ma port ładowania Lightning.

iPhone 14 ma również funkcję awaryjnej łączności satelitarnej z iPhone’a 14 Pro, ale jak wspomnieliśmy powyżej, na razie jest dostępna wyłącznie w USA i Kanadzie. Obejmuje także wykrywanie wypadków, więc jeśli twój telefon uzna, że np. miałeś stłuczkę, spróbuje skontaktować się ze służbami ratunkowymi, chyba że anulujesz akcję.

Nie mówimy tutaj o ogromnym skoku w stosunku do iPhone’a 13, chociaż system tylnego aparatu z dwoma obiektywami został ulepszony, aby zapewnić mniej szumów na zdjęciach i krótsze czasy ekspozycji. Dostępny jest nowy tryb akcji dla wideo, który znacznie zmniejsza drgania aparatu, a ten do selfie z przodu jest teraz lepszy w robieniu zdjęć w słabym świetle.

Koszt iPhone’a 14 pozostaje również bardzo wysoki. Oczywiście telefon jest wyposażony w system iOS 16 i wszystkie nowe funkcje, które oferuje, w tym przeprojektowany i bardziej inteligentny ekran blokady, dostępne także od modelu iPhone 8 wzwyż.

iPhone 14 Plus i Pro Max

Zarówno iPhone 14 Pro, jak i iPhone 14 są dostępne w większych rozmiarach 6,7 cala — odpowiednio o nazwach iPhone 14 Pro Max i iPhone 14 Plus — choć prawie wszystko inne pozostaje takie samo w tych modelach, od wewnętrznych specyfikacji po systemy aparatów. Jest jednak więcej miejsca na większe baterie, więc smartfony działają dłużej.

W portfolio Apple zabrakło miejsca na iPhone’a 14 mini, chociaż na ten moment Apple utrzymuje w sprzedaży wraz z nowszymi modelami iPhone’a 13 mini. Jeśli potrzebujesz nieco większych ekranów, modele Plus i Max to telefony, którymi możesz się zainteresować, chociaż jesteśmy zdumieni, dlaczego Apple nie wybrało jednego przydomka, Plus lub Max, do obu z nich…

iPhone SE (3. generacji)

Kompaktowy, tani iPhone firmy Apple nadal przyciąga nabywców — ze względu na swoją kompaktowość i oczywiście niską cenę — i warto pamiętać, że to samo oprogramowanie i aplikacje na iOS działają zarówno na iPhonie SE, jak i na flagowych iPhone’ach, które kosztują do trzech lub czterech razy więcej. Podczas gdy design niewiele się zmienił, wewnętrzne komponenty są teraz znacznie szybsze, a mały telefon zyskał również łączność 5G. Dzięki wydajnemu aparatowi i dużej ilości dostępnej pamięci potrzebujesz konkretnego powodu, aby wydać więcej na iPhone’a, a iPhone SE wygląda na to, że pozostanie na rynku przez kilka kolejnych generacji.

MacBook Air M2

Minęło 12 lat odkąd Steve Jobs wyciągnął pierwszego MacBooka Air z koperty, a wersja laptopa na rok 2022 nadal zachwyca swoją smukłością i lekkością. W dzisiejszych czasach jest również super potężny, dzięki nowemu chipsetowi M2, który jest częścią trwającej rewolucji procesorowej Apple Silicon. Dla tych, którzy nie potrzebują mocy na poziomie Pro ani ogromnego wyświetlacza, MacBook Air M2 jest idealnym wyborem, zwłaszcza, jeśli wolisz macOS (który sam w sobie jest coraz lepszy). Tym razem Air doczekał się przeprojektowania (ze zwiększeniem rozmiaru wyświetlacza) i ulepszonej kamery internetowej, a długa żywotność baterii po raz kolejny zwala z nóg.

MacBook Pro M2

Apple zaczęło wyposażać swoje MacBooki Pro w układ M2, a 13-calowy model jest pierwszym, który dostał go w tym roku. Procesor M2 oznacza, że zarówno wydajność, jak i żywotność baterii są doskonałe, a ponadto jest to laptop, który jest bardzo cichy — nawet przy wymagających obciążeniach MacBook Pro M2 nie daje po sobie poznać wysiłku. Jesteśmy nieco zaskoczeni, że zachowano projekt z poprzedniej iteracji, zwłaszcza Touch Bar, i wydaje się, że jest to prowizorka między generacjami: 14-i 16-calowe MacBooki Pro mają świeży wygląd, nie mając jeszcze układu M2. Niemniej Pro M2 z pewnością ma się czym pochwalić w kwestii wydajności i przenośności.

Apple Silicon M2 i M1 Ultra

Kiedy Apple ogłosiło zamiar przejęcia kontroli nad produkcją własnej technologii chipsetów w 2020 roku, było to odważne posunięcie — ściągnięcie odpowiedzialności za najważniejszy komponent w projektowaniu komputerów od doświadczonych ekspertów z Intela. W 2022 roku wygląda to na mistrzowskie posunięcie, ponieważ czipy Apple nadal wyznaczają standardy pod względem wysokiej wydajności i niskiego zużycia energii (co przekłada się na mniejsze, bardziej wydajne konstrukcje i wydłużony czas pracy na bateriach w laptopach).

Podobnie jak w przypadku iPhone’a i iPada, Apple może teraz przejąć pełną kontrolę nad sprzętem i oprogramowaniem, co prowadzi do produkcji komputerów stacjonarnych i laptopów, które są na zupełnie nowym poziomie pod względem mocy i funkcjonalności. Mówi się nawet poważnie, że komputery Mac stają się opłacalnymi maszynami do gier — znak, że naprawdę nastąpiła rewolucja.

Pierwszy chipset M1 był wystarczająco imponujący, pojawiając się w MacBooku Air, Macu Mini i 13-calowym MacBooku Pro. Dzięki zintegrowanemu procesorowi graficznemu i technologii sieci neuronowej oznaczało to większą wydajność we wszystkim, od przeglądania stron internetowych po kodowanie wideo, krótsze czasy uruchamiania i przyspieszenie zadań AI, takich jak obliczenia Siri.

Od tego czasu technologia tylko się poprawiła. M1 Pro i M1 Max zwiększyły wydajność nawet o 70% w stosunku do standardowego M1, w zależności od zadania jednocześnie przyspieszając przetwarzanie grafiki nawet czterokrotnie. Zasadniczo Apple z biegiem czasu pakuje coraz więcej tranzystorów, poprawiając wydajność z każdym ulepszeniem, które ogłasza światu.

To prowadzi nas do 2022 roku, a projekt Apple Silicon nie zwalnia tempa. W tym roku widzieliśmy M1 Ultra w Mac Studio — dwa połączone układy M1 Max, zawierające 114 miliardów tranzystorów — a następnie M2, który ponownie aktualizuje chipset w każdym obszarze, od przepustowości pamięci, przez rdzenie przetwarzania grafiki, po liczbę operacji na sekundę. Jednocześnie ponownie poprawia się wydajność i zmniejsza pobór mocy.

Układ M2 można znaleźć w MacBooku Air 2022 i 13-calowym MacBooku Pro 2022 i nie wygląda na to, by ulepszenia w projekcie chipsetu Apple zwolniły w najbliższym czasie. W miarę jak inżynierowie Apple dowiadują się więcej o działaniu ich procesorów oraz poprawy technik produkcyjnych, możemy spodziewać się jeszcze większego wzrostu wydajności (i żywotności baterii) w nadchodzących latach. Jedyny problem: twój nowy komputer Apple może szybko przestać być na czasie.

AirPods Pro 2

Apple zajęło trochę czasu, zanim wypuściło drugą generację swoich słuchawek true wireless klasy premium. AirPods Pro 2 mają nieco ulepszeń, nawet jeśli nie dano nam wiele zupełnie nowych funkcji.

Aktywna redukcja szumów i tryb przezroczystości w AirPods Pro są teraz lepsze niż kiedykolwiek, co oznacza, że wkładki douszne są inteligentniejsze niż wcześniej, jeśli chodzi o blokowanie świata zewnętrznego, czy przepuszczanie wybranych dźwięków. Apple poprawiło również klarowność basów i dźwięku we wszystkich częstotliwościach.

Jest też tryb spersonalizowanego dźwięku przestrzennego, który ma sprawiać wrażenie, że faktycznie znajdujesz się w studiu nagraniowym, podczas gdy zespół gra, lub słuchasz nagrania „na żywo”. Korzystając z iPhone’a, możesz dostosować tę funkcję do swoich preferencji.

Wszystkie te ulepszenia sprowadzają się do nowego układu H2, który Apple umieściło w AirPods Pro 2, umożliwiając lepsze przetwarzanie na pokładzie słuchawek. Inne ulepszenia obejmują dodanie kontrolek dotykowych na łodydze AirPods Pro 2 — możesz przesuwać po nich w górę lub w dół, aby na przykład zmienić poziom głośności, bez wyjmowania telefonu z kieszeni.

Co więcej, żywotność baterii również uległa poprawie: teraz masz maksymalnie sześć godzin między ładowaniami z włączoną aktywną redukcją szumów, czyli o 90 minut więcej niż w przypadku pierwszych AirPods Pro. Uwzględniając doładowania, które możesz wykonać z etui, możesz uzyskać do 30 godzin odtwarzania w stosunku do 24 godzin oryginalnych wkładek dousznych.

Etui ładujące również ma kilka ulepszeń, chociaż nadal trzyma się portu Lightning (z pewnością AirPods Pro 3 przejdzie na USB-C). Dodana została pętla na smycz, a etui jest teraz odporne na pot i wodę. Do tego może głośniej wydawać sygnał dźwiękowy, gdy próbujesz je zlokalizować za pomocą iPhone’a.

Wszystko to składa się na parę wysokiej jakości wkładek dousznych i spodziewamy się, że będą one bardzo popularne, nawet pomimo dostępności tańszych AirPodsów. Jeśli masz ochotę na zakup, możesz również dostosować etui ładujące, dodając wybraną przez siebie grafikę Memoji.

Watch 8

Zupełnie nowy standardowy zegarek Apple Watch na rok 2022 nie przynosi ze sobą ogromnej ilości innowacji, zaoszczędzonych dla modelu Ultra, ale Apple nie lubi często zmieniać wygrywającej formuły. Nie zdecydowano się tu na nowy design, a jedynie kilka nowych wariantów kolorystycznych i pasków. Elementy wewnętrzne zyskują niewielki wzrost prędkości dzięki nowemu chipsetowi, a także zwiększa się żywotność baterii.

Jeśli chodzi o nowe funkcje, główną wiadomością jest dodanie czujników temperatury, które mogą pomóc w śledzeniu menstruacji i owulacji. Podobnie jak w przypadku iPhone’a 14, Apple dodało również możliwość wykrycia przez zegarek wypadku samochodowego i skontaktowania się ze służbami ratunkowymi, jeśli nie odpowiadasz na jego monity.

Watch SE2

W 2020 roku otrzymaliśmy pierwszy Apple Watch SE, tańszą wersję zegarka, która ogranicza niektóre funkcjonalności. Teraz mamy następcę, który jest zgodny z podobnym szablonem: nie ma czujnika temperatury jak Apple Watch 8 i trzeba zaakceptować nieco mniejszy wyświetlacz i krótsze czasy między ładowaniami baterii, ale jest tańszy.

Jeśli chodzi o to, co faktycznie możesz zrobić z urządzeniem, nadal dobrze radzi sobie w porównaniu z droższymi modelami — na przykład zawiera wykrywanie wypadków. Elementy wewnętrzne zostały ulepszone, wykorzystując ten sam chipset co Apple Watch 8 i Apple Watch Ultra, dzięki czemu jest o 20% szybszy niż poprzedni Apple Watch SE.

Watch Ultra

W tym roku większość uwagi związanej z zegarkami przyciągnął model Ultra: jest to wytrzymalszy, trwalszy, większy, mocniejszy smartwatch firmy Apple, który konkuruje bezpośrednio z najbardziej profesjonalnymi rozwiązaniami na rynku. Kosztuje także znacznie więcej pieniędzy.

Przy 49 mm zegarek jest znacznie większy na nadgarstku niż Apple Watch 8 i jest wykonany z tytanu klasy lotniczej, z jaśniejszym ekranem, który jest łatwiejszy do odczytania w słonecznych warunkach. Z boku znajduje się również dodatkowy przycisk, który możesz dostosować, aby połączyć go z konkretną akcją, oszczędzając ci stukania w ekran. Ma także ulepszony GPS.

iPad Air 5

iPad wydaje się prostym urządzeniem — trochę takim dużym smartfonem — a jednak trudność, jaką producenci Androida mieli z wymyśleniem czegokolwiek, aby poważnie z nim konkurować, świadczy o tym, jak genialny jest to gadżet. W 2022 roku zostaliśmy potraktowani iPadem Air piątej generacji, po raz kolejny wypełniającym lukę między niedrogim iPadem klasy podstawowej a wysokiej klasy iPadem Pro, który kosztuje poważną ilość gotówki.

10,9-calowe urządzenie ma nowoczesny wygląd modeli Pro, z cienkimi ramkami wyświetlacza i bez przycisku Home, a mimo to jest dostępny w znacznie bardziej rozsądnej cenie, aby kusić potencjalnych nabywców. Nie zapomnij też o ciągłej ewolucji iPadOS, który z roku na rok oferuje większą elastyczność i moc w zakresie wielozadaniowości i wykonywania zadań w podróży. Obejmuje to pojawienie się w tym roku Stage Managera z systemem iOS 16, umożliwiającego po raz pierwszy zmianę rozmiaru okien na iPadzie.

Pozostając przy temacie zasilania, ale przechodząc do sprzętowej strony, iPad Air 5 ma pod maską niesamowicie szybki czip Apple M1 – tak, ten sam, który Apple z radością umieszczał w swoich flagowych komputerach w ubiegłym roku. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci masowej, otrzymujesz coś, co naprawdę dobrze konkuruje z dzisiejszymi laptopami pod względem specyfikacji. Wszystko, co musisz zrobić, zrobisz szybko.

Powyższe składa się na tablet, który ustawia poprzeczkę bardzo wysoko dla innych, w tym konkurencyjnych tabletów samego Apple. Dodaj klawiaturę i Apple Pencil, a iPad Air 5 stanie się jeszcze bardziej wydajną i wszechstronną maszyną niż wcześniej, niezależnie od tego, czy potrzebujesz go do pisania raportów w pociągu, czy chcesz narysować kilka szkiców w trakcie następnego spaceru po okolicy.

Trudno wyobrazić sobie wiele zadań na telefonie, tablecie lub komputerze, których nie można wykonać, mając iPada Air 5 na wyciągnięcie ręki, i — jak można się spodziewać po piątej generacji urządzenia — jest to dopracowane i wyrafinowane doświadczenie pod względem zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Być może jedyną krytyką, jaką możesz wystosować, jest taka, że jest on nieco bliższy cenowo do 11-calowego iPada Pro, niż powinien być w rzeczywistości.

Mac Studio

To dla tych, którzy mają poważne wymagania obliczeniowe: Mac Studio to stacjonarna bestia, wyglądająca jak kilka komputerów Mac Mini ułożonych jeden na drugim (i z odpowiednią wydajnością). Fakt, że możesz skonfigurować go tak, aby kosztował 47 399 PLN, mówi wszystko, co musisz wiedzieć o Mac Studio. Jest wyposażony w najlepsze chipsety M1 Ultra i porty połączeń, będąc poważnym pretendentem do najlepszego komputera, jaki Apple kiedykolwiek wypuściło, nie mówiąc już o najlepszym z 2022 roku. Oczywiście kosztuje niebotycznie dużo — i to bez klawiatury, myszki czy monitora w zestawie — ale jest też absolutnie wart ceny zakupu.

Studio Display

27-calowy monitor Apple Studio Display może być postrzegany jako idealny towarzysz Mac Studio — kolejny najwyższej klasy sprzęt dla poważnych twórców (i najbardziej oddanych fanów Apple). Jest to jedno z tych urządzeń Apple, w których zrobiono wszystko, co jest możliwe w zakresie jakości inżynieryjnej i materiałów najwyższej jakości, tworząc monitor oferujący krystalicznie czysty wyświetlacz 5K, zintegrowaną 12-megapikselową kamerę internetową z technologią inteligentnego śledzenia i sześciogłośnikowy system audio. To genialny wyświetlacz, ale także znacznie więcej. Zaoszczędzenie na niego może trochę potrwać, zwłaszcza, że cena jest „nieco” zawyżona w stosunku do konkurencji. Cóż, Apple…