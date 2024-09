Belkin prezentuje mobilne akcesoria 

Firma Belkin zaprezentowała 11 nowych produktów z dziedziny ładowania, stworzonych z myślą o podróżowaniu, a także zestaw nowości, których zadaniem jest ułatwienie użytkownikom pracy w podróży. Wszystkie nowe produkty wykonano z przetworzonego tworzywa PCR (post-consumer recycled plastic).

Składane magnetyczne ładowarki Qi2

Ładowarka BoostCharge Magnetic Foldable Charger

Składana ładowarka w formie podstawki – kompaktowa i gotowa na podróż. Zapewnia bezprzewodowe ładowanie z mocą 15 W dla iPhone’ów oraz innych urządzeń obsługujących standard Qi2 – a silny magnes stabilizuje smartfona podczas ładowania i utrzymuje go w pozycji pionowej lub poziomej (dzięki czemu wciąż można go wygodnie używać). Urządzenie obsługuje też funkcję Standby Mode w iPhone. Nowość dostępna jest w dwóch wersjach – jako samodzielna ładowarka lub wersja 2w1, potrafiąca jednocześnie ładować smartfona oraz słuchawki. W zestawie znajduje się zasilacz 20 W oraz kabel USB-C. Całość wykonano z materiałów premium – podstawka na telefon jest miękka, podstawka – antypoślizgowa, a trwały zawias gwarantuje niezawodność.

Cena: od 45 USD

Dostępność: Wersja ładująca tylko telefon pojawi się we wrześniu 2024 roku. Wariant 2w1 jest już dostępny na belkin.com, a jesienią 2024 pojawi się w ofercie wybranych sklepów na całym świecie.

Ładowarka BoostCharge 3-in-1 Magnetic Foldable Charger

Naładuj wszystkie swoje urządzenia z pomocą składanej ładowarki 3w1. Nowość jest przenośna, można ją dowolnie konfigurować i zapewnia ładowanie 15W iPhone’ów oraz innych urządzeń kompatybilnych ze standardem Qi2, a także po 5W dla Apple Watch oraz słuchawek bezprzewodowych. Można jej używać na płasko lub rozłożonej, w pozycji stojącej – a gdy nie jest używana, można ją wygodnie złożyć i schować na czas podróży.

Cena: od 99,99 USD

Dostępność: Dostępna na belkin.com oraz w ofercie wybranych sklepów na całym świecie.

Ładowarka BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad

Najlepszy przyjaciel podróżnego – ładowarka dostępna jest w wersji 2w1 lub 3w1 i można jej używać zarówno jako płaskiego pada ładującego, jak i w pozycji pionowej. Zapewnia ładowanie 15 W iPhone’ów oraz innych urządzeń kompatybilnych ze standardem Qi2, a także po 5 W dla Apple Watch oraz słuchawek bezprzewodowych. Magnetyczna technologia Qi2 sprawia, że smartfon utrzymywany jest w stabilnej pozycji, optymalizuje zużycie energii i dba o kondycję akumulatora.

Cena: od 119 USD

Dostępność: Nowość pojawi się jesienią 2024 na belkin.com oraz w ofercie wybranych sklepów na całym świecie.

Pojemne Powerbanki

BoostCharge Power Bank 10K ze zintegrowanym kablem

Kompaktowy powerbank 10K, który sprawia, że ładowanie jest niezwykle wygodne – zintegrowany kabel PD PPS pozwala łatwo naładować smartfona, słuchawki lub tablet ze złączem USB-C. Możliwe jest również ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. Nowość dostępna jest w kolorach czarnym, niebieskim, różowym oraz białym (wyłącznie w MEA).

Cena: 39,99 USD

Dostępność: Nowość pojawi się jesienią 2024 na belkin.com oraz w ofercie wybranych sklepów na całym świecie.

BoostCharge Pro 3-Port Laptop Power Bank 20K

Powerbank o mocy 65 W i pojemności 20K – z powodzeniem naładuje laptopa, MacBooka lub smartfona, szybko i sprawnie. Kolorowy wyświetlacz prezentuje informacje o ładowaniu, pozwalające śledzić status urządzeń (np. pozostały czas ładowania). Korzystając z jednego portu można ładować jedno urządzenie z mocą 65 W – alternatywnie, można ładować do 3 urządzeń jednocześnie (2x USB-C, 1xUSB-A).

Cena: 89,99 USD

Dostępność: Dostępny już na belkin.com, wkrótce pojawi się w ofercie wybranych sklepów na całym świecie.

Kable tworzone odpowiedzialnie

Kabel BoostCharge 2-in-1 USB-C and Lightning

Ładuj twoje obecne lub przyszłe urządzenia korzystając z tego kabla 2w1 – jego jakość potwierdzają certyfikaty MFi oraz USB-IF, a także testy polegające na wykonaniu 30 000 zgięć przewodu oraz 10 000 podłączeń do portu. Kabel potrafi dostarczyć prąd o maksymalnej mocy 60 W do dowolnego urządzenia wyposażonego w port USB-C lub Lightning. Wyposażono go w odłączany konektor Lightning, co pozwala wygodnie dopasować go do potrzeb użytkownika. Zintegrowana opaska pozwala przechowywać kabel bez splątania. Zewnętrzny oplot wykonany jest w 100% z przetworzonego tworzywa PCR (post-consumer recycled polyester), certyfikowanego przez Global Recycled Standard (GRS). Głowice kabla oraz wewnętrzne osłony wykonane są w 50% z certyfikowanego przez GRS przetworzonego termoplastiku.

Cena: 24,99 USD

Dostępność: Nowość pojawi się jesienią 2024 w ofercie wybranych sklepów na całym świecie.

Przenośne klawiatury – z myślą o pracy w podróży

Seria klawiatur Pro Keyboard Case

Klawiatura Belkin Pro Keyboard Case pozwala wygodnie pracować z dowolnego miejsca. Jest podświetlona i wyposażona w Bluetooth – można ją sparować z iPadem, co sprawia, że praca na tablecie jest wygodniejsza, a dodatkowo zewnętrzna klawiatura zapewnia dodatkową warstwę ochrony dla urządzenia. Syntetyczna skóra klasy premium zastosowana na zewnątrz chroni obudowę urządzenia, zaś miękkie, antypoślizgowe wnętrze zabezpiecza jego ekran przed zarysowaniami. Urządzenie automatycznie się wybudza/usypia podczas otwierania/zamykania i wyposażone jest w duży trackpad. Pojemna bateria (od 460 mAh do 600 mAh) działa niezależnie od iPada. Dostępne są następujące wersje:

Everyday Keyboard Case with Cradle dla iPad Air 10.9″ i iPad Pro 11” 109,99 EUR

Pro Keyboard Case with Magnetic Stand dla iPad Air 10.9″ i iPad Pro 11” 149,99 EUR

Pro Keyboard Case with Magnetic Stand dla iPad Pro 12.9″ 199,99 EUR

Dostępność: Dostępna już na belkin.com oraz u wybranych dystrybutorów produktów Belkin.