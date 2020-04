Premiera OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro

Konferencje prasowe i wydarzenia masowe zostały odwołane, a premiery sprzętu przeniosły się do sfery wirtualnej. To właśnie w ten sposób zaprezentowane zostały najnowsze flagowce chińskiego producenta OnePlus, wycenione na kwotę, która kiedyś byłaby nie do pomyślenia.

Królem prezentacji został oczywiście OnePlus 8 Pro, sprzęt z 6,78-calowym ekranem AMOLED 3168×1440 px pokrytym szkłem Gorilla Glass. Po raz pierwszy w historii marki wykorzystuje on odświeżanie 120 Hz. Wyświetlacz został ponadto wyposażony w adaptacyjne podświetlanie i tryb czytania. Smartfon jest wodoodporny w klasie IP68, ma port USB-C i wsparcie dla trybu Dual SIM.

Urządzenie działa na procesorze Snapdragon 865 z modemem 5G X55, ma 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej i akumulator o pojemności 4510 mAh. Ten ostatni współpracuje z systemem szybkiego ładowania 30T Fast Charging i dwukierunkowym ładowaniem bezprzewodowym 30 W. OnePlus 8 Pro może ponadto pochwalić się poczwórnym aparatem głównym 48 Mpix + 48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix, a jego przednia kamerka ma 16 Mpix. W oficjalnej polskiej dystrybucji został on wyceniony na 4 200 PLN (8/128 GB) oraz 4 700 PLN (12/256 GB).

Tańszą alternatywą dla wersji Pro może być OnePlus 8. Pod wieloma względami to podobne urządzenie, ale otrzymało ono 6,55-calowy ekran AMOLED o odświeżaniu 90 Hz i rozdzielczości 2400×1080 px, mniej wydajną pamięć RAM LPDDR4X, akumulator 4300 mAh bez możliwości ładowania bezprzewodowego oraz potrójny aparat 48 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix. Co ciekawe, producent jednoznacznie nie wskazał, czy urządzenie jest wodoodporne – na wszelki wypadek lepiej nie zabierać go na basen. Cena OnePlus 8 w wersji 8/128 GB to 3 300 PLN, a z 12 GB RAM-u i pamięcią flash 256 GB – 3 800 PLN. W porównaniu do poprzednich generacji to naprawdę znaczący skok cenowy, zarówno w przypadku modelu Pro, jak i tego podstawowego.

Poza smartfonami producent zaprezentował także bezprzewodowe akcesoria, które możemy do nich dokupić. Jednym z nich jest bezprzewodowa ładowarka Qi Warp Charge 30 Wireless o mocy ładowania 30 W, a drugim – douszne słuchawki bezprzewodowe Bullets Wireless Z. O ładowarce wiemy niewiele, natomiast słuchawki są wodoodporne w klasie IP55, otrzymały dynamiczne przetworniki 9,2 mm oraz akumulator starczający na 20 godzin pracy. Zostały one wycenione na 50 EUR (ok. 230 PLN).