BULLILOVEstories – 75 minut prawdziwej miłości do mikrobusa VW

Już 23 czerwca, na Hermesplatz w Hanowerze, na oczach tysięcy fanów kamperów i mikrobusów marki Volkswagen, odbędzie się premiera filmu drogi zmontowanego z serii filmów krótkometrażowych pod wspólnym tytułem #BULLILOVEstories. Na potrzeby poszczególnych odcinków #BULLILOVEstories, wielki fan mikrobusów Volkswagena Christian Schlüter wybrał się ID. Buzz’em w liczącą 55 000 kilometrów podróż przez 33 kraje. Przez niemal rok zbierał historie właścicieli mikrobusów i kamperów marki Volkswagen z całego świata. Główni bohaterowie krótkich filmów nie tylko pokazują swoje samochody kempingowe, ale także opowiadają o doświadczeniach z nimi i o tym, jak żyją i kochają tzw. „Vanlife”.

To, co zaczęło się jako mały projekt w mediach społecznościowych, ostatecznie przerodziło się w wielką podróż w pełni elektrycznym ID. Buzz’em przez 33 kraje Europy i przez Kalifornię. W ciągu niespełna roku ekipa zdjęciowa przejechała ponad 55 000 km, a Schlüter spał w ID. Buzz przez 120 nocy. Jego celem było dotarcie do najbardziej niesamowitych i szalonych historii, które łączą ludzi z ich Volkswagenem. Film #BULLILOVEstories to historie ponad 20 z nich. Jest tam np. para ze Szwajcarii, której miłość do VW widać nawet na ich obrączkach ślubnych, czy fan z Wielkiej Brytanii, który z pomocą swojego T2, który ma na liczniku ponad 1,3 miliona kilometrów, dba o czystość plaż w Kornwalii. Schlüter towarzyszył konwojowi pomocy do Albanii, podróżował na Nordkapp, okrążył Islandię i oczywiście odwiedził wiele zlotów miłośników Bulli. W Ameryce, która bardzo ceniła dawne modele T1 i T2, a teraz pokochała ID. Buzza, został przywitany z niesamowitym entuzjazmem.

Christian Schlüter jest ekspertem marki Volkswagen Samochody Dostawcze znanym z zamiłowania do kamperów i biwakowania. Jego motto na tę wyprawę brzmiało: „Jeśli w ogóle mam to zrobić, to tylko tak, jak zrobiłbym to z każdym innym Bulli – bez specjalnego planowania i śpiąc w ID. Buzz.”

Film w ciekawy sposób pokazuje, jak bardzo społeczność fanów Bulli trzyma się razem, a jednocześnie jak bardzo jest zróżnicowana. Bez względu na to, jaką generacją mikrobusa Volkswagen jeździsz, jesteś częścią tej wyjątkowej społeczności. Społeczności, której nie można porównać z żadną inną. Mówią o tym fascynujące historie właścicieli Bulli, którzy mają od 19 do ponad 80 lat. Wielu z nich i ich wyjątkowe mikrobusy marki Volkswagen, weźmie udział w VW Bus Festival w Hanowerze.

Kraje, do których dotarł ID. Buzz podczas tej podróży:

Niemcy, Francja, Hiszpania, Andora, Luksemburg, Niderlandy, Belgia, Szwajcaria, Liechtenstein, Austria, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Włochy, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy, Wielka Brytania, Wyspy Owcze, Islandia, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Słowacja, Łotwa, Estonia, Litwa, Polska i Stany Zjednoczone (identycznym ID. Buzz’em).