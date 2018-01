CES 2018: podwójny ekran projekcyjny od MirraViz

Dość rzadko piszemy o ekranach projekcyjnych – to projektory częściej zwracają naszą uwagę. Okazuje się, że „bierne” elementy również mogą być ciekawe. Spójrzmy chociażby na MirraViz MultiView, czyli ekran umożliwiający wyświetlanie kilku różnych obrazów w jednym czasie.

Na jakiej zasadzie działa MultiView? Ekran wykorzystuje technologię zbliżoną do świateł odblaskowych – odbija on światło z powrotem do źródła z minimalnym rozproszeniem. Patrząca na ekran z jednej perspektywy osoba może zatem oglądać film, podczas gdy ktoś obserwujący go pod innym kątem może jednocześnie grać na konsoli. Do działania potrzebne jest zatem kilka źródeł obrazu ustawionych pod różnymi kątami do ekranu. MirraViz twierdzi, że najlepiej sprawdzą się specjalnie skonfigurowane projektory DLP.

Jest to pierwsza tego typu technologia, która nie wymaga od użytkownika noszenia specjalnych okularów polaryzacyjnych. Plusem jest również właściwie nieograniczona wielkość ekranu, na którym wyświetlana jest zawartość – producent proponuje nawet ekrany o przekątnej ponad 97 cali. MultiView na pewno spodoba się graczom, którzy nareszcie będą mogli grać w tytuły multiplayerowe na jednym ekranie. Oczywiście technologia jest kosztowna – same projektory DLP kosztują ponad 1 500 PLN – ale jeśli uda się ją zintegrować z tańszymi urządzeniami, być może zyska grono wiernych fanów?