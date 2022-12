Zimowa wyprzedaż HTC – VIVE VR i akcesoria

Od 26 grudnia 2022 r. do 2 stycznia 2023 r. okulary VIVE Flow VR są dostępne w cenie 2 149 PLN. W ramach promocji po zakupie klienci otrzymają kontroler do VIVE Flow i 12-miesięczną subskrypcję VIVEPORT Vista w prezencie. VIVE Flow to pierwsze mobilne, wirtualne okulary, na których można także konsumować treści VOD.

Pełny zestaw VIVE Pro 2 Full Kit, zawierający 1 HMD, 2 kontrolery i 2 stacje bazowe jest dostępny w cenie 6 249 PLN, podczas gdy sam HMD VIVE Pro 2 jest dostępny w cenie 3 449 PLN.

Pełny zestaw VIVE Pro Full Kit wyposażony w 1 HMD, 2 kontrolery i 2 stacje bazowe jest dostępny w cenie 3 849 PLN, podczas gdy sam HMD VIVE Pro jest w cenie 2 099 PLN.

Każdy zakup VIVE Pro Full Kit, VIVE Pro 2 Full Kit, VIVE Pro HMD i VIVE Pro 2 HMD zapewni kupującym dodatkowo 12-miesięczną subskrypcję VIVEPORTInfinity z dostępem do tysięcy gier i aplikacji.

Poniżej znajduje się pełna lista urządzeń objętych promocją:

HTC Vive Flow + kontroler + 12 miesięcy Vive Vista 2 149 PLN

HTC Vive Pro Eye + 12 miesięcy Viveport 4 749 PLN

HTC Vive Pro Full Kit + 12 miesięcy Viveport 3 849 PLN

HTC Pro2 HMD + 12 miesięcy Viveport 3 349 PLN

HTC Pro2 Full Kit + 12 miesięcy Viveport 6 249 PLN

HTC Vive Pro VR + 12 miesięcy Viveport 2 099 PLN

HTC Deluxe Audio Strap 269 PLN

Wszystkie urządzenia objęte promocją będą dostępne w sieciach: X-kom.pl, MediaExpert.pl, Kom-IT.pl, VortexVr.pl.