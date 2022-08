HiFi Rose w dystrybucji Audio Klanu

HiFi Rose to południowokoreański producent nowoczesnych urządzeń z branży audio-wideo, które łączą wysokiej jakości dźwięk z wieloma innowacyjnymi funkcjonalnościami. Teraz ta ceniona marka dołączyła do oferty dystrybucyjnej Audio Klanu, dzięki czemu zaawansowane modele HiFi Rose staną się łatwiej dostępne dla szerokiego grona wymagających miłośników muzyki.

HiFi Rose jest od kilku lat prężnie działającą marką na rynku audio. Za jej powstanie odpowiada południowokoreańska firma Citech z sektora IT – funkcjonująca już od lat 60. ubiegłego wieku, a obecnie notowana na KOSPI. Trzon marki HiFi Rose stanowią wysokiej klasy streamery, choć w ofercie produktowej tego producenta można znaleźć także inne konstrukcje, np. nietuzinkowy wzmacniacz zintegrowany RA180.

Flagowym modelem w portfolio marki HiFi Rose jest referencyjny streamer RS150B, który dodatkowo łączy zalety przedwzmacniacza i przetwornika cyfrowo-analogowego. Urządzenie pozwala przesyłać pliki multimedialne audio i wideo w wysokiej rozdzielczości oraz wyposażone jest w imponujący wyświetlacz dotykowy o przekątnej 14,9 cala. Z pomocą RS150B użytkownik może unowocześnić dowolny zestaw audio o liczne funkcje sieciowe.

Drugim odtwarzaczem sieciowym południowokoreańskiej firmy jest mniejszy i tańszy model RS250. Wyposażony on został w 8,8-calowy ekran dotykowy i pozwala cieszyć się ulubioną muzyką z różnorodnych źródeł. Projektanci wyposażyli obydwa streamery w 32-bitowe przetworniki C/A firmy ESS Technology. Ponadto RS150B i RS250 zapewniają obsługę sygnału DSD do DSD512 (22,5792 MHz). Można nimi sterować poprzez dołączony do zestawu pilot na Bluetooth lub z pomocą aplikacji mobilnej HiFi Rose Connect Premium.

Do odtwarzaczy sieciowych dostępny jest również napęd CD RSA780, dzięki któremu użytkownik może wzbogacić system audio o możliwość odtwarzania płyt kompaktowych. W tym celu wystarczy podłączyć napęd CD do streamera RS150B lub RS250 za pomocą przewodu USB. W ofercie marki HiFi Rose można znaleźć także nieszablonowy wzmacniacz zintegrowany RA180 zamknięty w eleganckiej obudowie w stylu vintage. Model ten pracuje w klasie AD i może poszczycić się imponującą mocą 4x 200 W (2x 400 W po zmostkowaniu) oraz tranzystorami GaN FET z azotku galu. Zastosowane rozwiązania pozwoliły wyeliminować ograniczenia charakterystyczne dla wzmacniaczy klasy D, co przełożyło się na naturalny dźwięk w szerokim zakresie pasma częstotliwości.

Produkty HiFi Rose są niepowtarzalne nie tylko ze względu na brzmienie i funkcjonalności, ale także wzornictwo. Potwierdzeniem tego są prestiżowe nagrody, takie jak choćby Red Dot Award 2019, iF Design Award 2018, Good Design Awards 2018 czy PIN UP Design Awards „Best of Best” 2017.