Premiera interaktywnego filmu produkcji Netfliksa

W tym roku zamiast nowego sezonu popularnego serialu Czarne lustro Netflix postanowił uraczyć nas filmem pełnometrażowym typu „wybierz swoją własną historię”. Niestety, z uwagi na specyficzny format nie będzie można odtwarzać go na wszystkich urządzeniach.

Bandersnatch opowiada historię początkującego dewelopera gier, który pracuje nad adaptacją niepokojącej książki fantasy. Co kilka minut widzowie mogą decydować, jak potoczą się losy bohatera, i jak wpłynie to na opowiedzianą historię. Wyboru dokonamy za pomocą myszki, klawiatury lub pilota. Film powstał na silniku Twine, który wykorzystywany jest do tworzenia gier typu visual novel. Interaktywna forma produkcji sprawia jednak, że można ją obejrzeć tylko na niektórych urządzeniach. W oficjalnym stanowisku Netflix potwierdził, że Bandersnatch nie działa na Apple TV, Chromecaście i starszych konsolach, zaś aby obejrzeć go na smartfonie wymagana jest najnowsza wersja aplikacji mobilnej.

Film z uniwersum Czarnego lustra to pierwsza produkcja aktorska przeznaczona dla dorosłych widzów wyprodukowana przez Netflix. W ofercie serwisu streamingowego znajdują się interaktywne produkcje dla dzieci z uniwersum Kota w butach i Minecrafta, ale Bandersnatch bije je na głowę stopniem skomplikowania – łącznie do obejrzenia jest ponad 5 godzin materiału i 5 różnych zakończeń. Ponadto Netflix przygotował dla dociekliwych fanów kilka niespodzianek, w tym przewijającą się w fabule filmu grę Nohzdyve, do której uruchomienia potrzebny jest emulator komputera ZX Spectrum.