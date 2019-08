Wrzesień w HBO GO – nowe filmy i seriale

Wrzesień w HBO GO rozpocznie się od nowości filmowych i serialowych. Będą wśród nich nowe seriale takie jak: Świątynia z Markiem Strongiem w roli głównej, któremu na ekranie partneruje znana z Gry o tronCarice van Houten. Produkcja opowiadać będzie o utalentowanym chirurgu Danielu, który w tunelach pod Londynem postanawia założyć podziemną klinikę i podejmuje się tam leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej. Kolejna propozycją jest pełen tajemnic serial obyczajowy Turbulencjeo pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat. Biblioteka HBO GO wzbogacona zostanie również o dwa sezonyluźnej adaptacji powieści Elmore’a Leonarda z Chrisem O’Dowdem oraz Ray’em Romano w rolach głównych – serial Dorwać Małegoo perypetiach płatnego zabójcy, który chce zostać hollywoodzkim producentem.

W nachodzącym miesiącu z trzecim sezonem powrócą do serwisu Kroniki Times Square, czyli serial HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal o początkach i rozkwicie wartej wiele miliardów dolarów branży pornograficznej, a także jej wpływu na amerykańską kulturę. Będzie to finałowy sezon produkcji stworzonej przez George’a Pelecanosa i Davida Simona. Wróci też Pokój 104 – antologia HBO będąca oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach, a także Młody Sheldon – serial o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu.

We wrześniu nie zabraknie też nowości filmowych. Swoje premiery w HBO GO będą mieć m.in.: Przedszkolanka, czyli Maggie Gyllenhaal w roli przedszkolanki, która zaczyna przelewać swoje niespełnione ambicje na jednego z podopiecznych, Glassz Brucem Willisem jako strażnikiem, który wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności, aby dorwać człowieka o wielu osobowościach (w pozostałych rolach występują świetni James McAvoy oraz Samuel L. Jackson)czy hit z doborową kobiecą obsadą Ocean’s 8, a w nim Sandra Bullock jako oszustka, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy chce dokonać skoku stulecia. Obok niej zobaczymy Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihannę oraz Helenę Bonham Carter.

Nowe propozycje znajdą się też dla małych i dużych amatorów animacji. Młodsi z pewnością zainteresują się nominowanym do Oscara filmem Ralph Demolka w internecie, w którym tytułowyRalph i jego przyjaciółka przemierzają Internet w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy, starsi natomiast będą mogli sięgnąć po Jeszcze dzień życia, czyli wyróżnioną Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya animacją o Ryszardzie Kapuścińskim i jego podróży do pogrążonej w wojnie Angoli.

Wrzesień to miesiąc, w którym mija kolejna rocznica ataku terrorystycznego na wieże World Trade Center. Z tej okazji HBO przygotowało dwa filmy dokumentalne poświęcone tej tragedii: W cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września–dokument przedstawiający perspektywę tego dnia z punktu widzenia dorosłych już uczniów szkoły średniej Stuyvesant, naocznych świadków tamtych dramatycznych wydarzeń,oraz Co się wydarzyło 11 września– wyreżyserowany i wyprodukowany przez siedmiokrotną zdobywczynię nagrody Emmy Amy Schatz film, który zawiera osobiste opowieści ocalałych i członków ich rodzin, wywiady z nauczycielami, archiwalne materiały, w tym przejmujące zdjęcia.

To jednak nie jedyne nowe dokumenty, których premiera w HBO GO zaplanowana została na najbliższy miesiąc. Innymi dokumentami będą także Buzz –film HBO będący portretem zdobywcy nagrody Pulitzera – Buzza Bissingera, który znany jest ze swoich artykułów dla Vanity Fair przedstawiających sylwetki znanych osób, oraz Daleko do gwiazd–węgierski dokument HBO Europe o pianiście, który łączy współczesny jazz z muzyką romską. Zaprzyjaźniony z legendą saksofonu, Timem Riesem, próbuje zrealizować swoje marzenia w Ameryce.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 250 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO we wrześniu:

Nowe seriale:

Dorwać Małego I-II (Get Shorty I-II)– serial przedstawiający perypetie płatnego zabójcy, który chce zostać hollywoodzkim producentem. Luźna adaptacja powieści Elmore’a Leonarda. Chris O’Dowd oraz Ray Romano w rolach głównych – premiera: 1 września, dwa sezony w całości.

Turbulencje (Manifest) – pełen tajemnic serial obyczajowy o pasażerach, którzy po wylądowaniu dowiadują się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat – premiera: 1 września, cały sezon.

Świątynia (Temple) – po osobistej tragedii utalentowany chirurg Daniel, wraz ze swoim partnerem Lee, postanawia założyć podziemną klinikę znajdującą się w tunelach pod Londynem i podejmuje się tam leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej. Mark Strong w roli głównej, obok niego występuje także Carice van Houten – premiera: 13 września, cały sezon

(Temple) – po osobistej tragedii utalentowany chirurg Daniel, wraz ze swoim partnerem Lee, postanawia założyć podziemną klinikę znajdującą się w tunelach pod Londynem i podejmuje się tam leczenia przestępców, nielegalnych imigrantów i rozmaitych dziwaków, którzy nie chcą korzystać z publicznej opieki medycznej. Mark Strong w roli głównej, obok niego występuje także Carice van Houten – premiera: 13 września, cały sezon Kroniki Times Square III (The Deuce III)– trzeci, finałowy sezon serialu HBO z Jamesem Franco oraz Maggie Gyllenhaal o początkach i rozkwicie wartej wiele miliardów dolarów branży pornograficznej, a także jej wpływu na amerykańską kulturę. Produkcja stworzona przez George’a Pelecanosa i Davida Simona – premiera: 10 września

Pokój 104 III (Room 104 III) – trzeci sezon antologii produkcji HBO, będącej oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach – premiera: 14 września

(Room 104 III) – trzeci sezon antologii produkcji HBO, będącej oryginalną opowieścią o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego zmieniających się co noc gościach – premiera: 14 września Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu – premiera: 27 września

Nowe odcinki seriali:

A Black Lady Sketch Show – składający się ze skeczów serial komediowy produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet. W każdym odcinku produkcji pojawia się wiele gwiazd i celebrytów – odcinek finałowy: 7 września

– składający się ze skeczów serial komediowy produkcji HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet. W każdym odcinku produkcji pojawia się wiele gwiazd i celebrytów – odcinek finałowy: 7 września Snowfall III – trzeci sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta – odcinek finałowy: 12 września

– trzeci sezon serialu obyczajowego opowiadającego o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta – odcinek finałowy: 12 września Przybysze (Beforeigners) – najnowsza i jednocześnie pierwsza norweska produkcja oryginalna HBO Europe; satyryczny serial science fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Nicolai Cleve Broch i Krista Kosonen w rolach głównych – odcinek finałowy: 25 września

(Beforeigners) – najnowsza i jednocześnie pierwsza norweska produkcja oryginalna HBO Europe; satyryczny serial science fiction, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Nicolai Cleve Broch i Krista Kosonen w rolach głównych – odcinek finałowy: 25 września Sukcesja II (Succession II) – drugi sezon serialu HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej Waystar Royco, jedną z największych korporacji mediowych na świecie

(Succession II) – drugi sezon serialu HBO o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy. Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej Waystar Royco, jedną z największych korporacji mediowych na świecie Nasi chłopcy (Our Boys) – oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy

(Our Boys) – oparty na faktach, dziesięcioodcinkowy serial obyczajowy HBO przedstawiający wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu konfliktu w Strefie Gazy Prawi Gemstonowie (The Righteous Gemstones) – nowy serial komediowy HBO opowiadający historię światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji i niepohamowanej chciwości – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson i Adam Devine w rolach głównych

(The Righteous Gemstones) – nowy serial komediowy HBO opowiadający historię światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji i niepohamowanej chciwości – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Danny McBride, John Goodman, Edi Patterson i Adam Devine w rolach głównych Gracze V (Ballers V) – piąty sezon nakręconego z rozmachem serialu HBO, opowiadającego o ekscytującym życiu byłych i obecnych gwiazd futbolu amerykańskiego

(Ballers V) – piąty sezon nakręconego z rozmachem serialu HBO, opowiadającego o ekscytującym życiu byłych i obecnych gwiazd futbolu amerykańskiego The Affair V – piąty, finałowy sezon serialu opowiadającego o konsekwencjach romansu żonatego pisarza z zamężną kelnerką

– piąty, finałowy sezon serialu opowiadającego o konsekwencjach romansu żonatego pisarza z zamężną kelnerką Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI (Last Week Tonight with John Oliver VI) – szósty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki dodawane będą po godzinie 20:00

(Last Week Tonight with John Oliver VI) – szósty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver – nowe odcinki dodawane będą po godzinie 20:00 Pico da Neblina – serial produkcji HBO Latin America; kiedy w Brazylii zalegalizowana zostaje marihuana, młody chłopak postanawia porzucić dotychczasowe życie dilera i zająć się jej legalną sprzedażą – nowe odcinki dodawane będą po godzinie 09:00

Nowości filmowe:

Ralph Demolka w internecie (Ralph Breaks the Internet)– Ralph i jego przyjaciółka przemierzają Internet w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy. Nominacja do Oscara – premiera: 1 września

(Ralph Breaks the Internet)– Ralph i jego przyjaciółka przemierzają Internet w poszukiwaniu części zamiennej, która uratuje grę Wandelopy. Nominacja do Oscara – premiera: 1 września Przedszkolanka (The Kindergarten Teacher) – Maggie Gyllenhaal w roli przedszkolanki, która zaczyna przelewać swoje niespełnione ambicje na jednego z podopiecznych – premiera: 1 września

(The Kindergarten Teacher) – Maggie Gyllenhaal w roli przedszkolanki, która zaczyna przelewać swoje niespełnione ambicje na jednego z podopiecznych – premiera: 1 września Jeszcze dzień życia (Another Day Of Life) – Ryszard Kapuściński wyrusza do pogrążonej w wojnie Angoli, gdzie zmienia swoje podejście do życia i zawodu. Animacja, która została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya – premiera: 5 września

(Another Day Of Life) – Ryszard Kapuściński wyrusza do pogrążonej w wojnie Angoli, gdzie zmienia swoje podejście do życia i zawodu. Animacja, która została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya – premiera: 5 września Bumblebee – młoda dziewczyna odrestaurowuje garbusa, który okazuje się być przybyszem z kosmosu. Widowiskowy film akcji z elementami kina science fiction w reżyserii dwukrotnie nominowanego do Nagrody Akademii Travisa Knighta – premiera: 8 września

– młoda dziewczyna odrestaurowuje garbusa, który okazuje się być przybyszem z kosmosu. Widowiskowy film akcji z elementami kina science fiction w reżyserii dwukrotnie nominowanego do Nagrody Akademii Travisa Knighta – premiera: 8 września Arktyka (Arctic) – Mads Mikkelsen w roli zdesperowanego mężczyzny, który ze wszystkich sił walczy o przeżycie po tym, jak jego samolot rozbił się w środku Arktyki – premiera: 15 września

(Arctic) – Mads Mikkelsen w roli zdesperowanego mężczyzny, który ze wszystkich sił walczy o przeżycie po tym, jak jego samolot rozbił się w środku Arktyki – premiera: 15 września Glass – Bruce Willis jako strażnik, który wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności, aby dorwać człowieka o wielu osobowościach. W pozostałych rolach James McAvoy oraz Samuel L. Jackson – premiera: 29 września

– Bruce Willis jako strażnik, który wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności, aby dorwać człowieka o wielu osobowościach. W pozostałych rolach James McAvoy oraz Samuel L. Jackson – premiera: 29 września Ocean’s 8 – Sandra Bullock jako oszustka, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia. W pozostałych rolach Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna oraz Helena Bonham Carter – premiera: 22 września

Filmy dokumentalne:

W cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września (In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11) – kiedy 11 września w 2001 roku wieże World Trade Center zostały zaatakowane, uczniowie znajdującej się kilka przecznic dalej szkoły średniej Stuyvesant właśnie rozpoczęli swój dzień. Dokument HBO przedstawia wyjątkową perspektywę tego dnia, czerpiąc ze zwierzeń naocznych świadków tamtych dramatycznych wydarzeń– premiera: 12 września

(In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11) – kiedy 11 września w 2001 roku wieże World Trade Center zostały zaatakowane, uczniowie znajdującej się kilka przecznic dalej szkoły średniej Stuyvesant właśnie rozpoczęli swój dzień. Dokument HBO przedstawia wyjątkową perspektywę tego dnia, czerpiąc ze zwierzeń naocznych świadków tamtych dramatycznych wydarzeń– premiera: 12 września Co się wydarzyło 11 września (What Happened on September 11) – film dokumentalny HBO przedstawiający dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Wyreżyserowany i wyprodukowany przez siedmiokrotną zdobywczynie nagrody Emmy Amy Schatz, zawiera osobiste opowieści ocalałych i członków ich rodzin, wywiady z nauczycielami, archiwalne materiały – w tym przejmujące zdjęcia – premiera: 12 września

(What Happened on September 11) – film dokumentalny HBO przedstawiający dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Wyreżyserowany i wyprodukowany przez siedmiokrotną zdobywczynie nagrody Emmy Amy Schatz, zawiera osobiste opowieści ocalałych i członków ich rodzin, wywiady z nauczycielami, archiwalne materiały – w tym przejmujące zdjęcia – premiera: 12 września Buzz –film dokumentalny HBO będący portretem zdobywcy nagrody Pulitzera – Buzza Bissingera, który znany jest ze swoich artykułów dla Vanity Fair przedstawiających sylwetki znanych osób – premiera: 26 września

–film dokumentalny HBO będący portretem zdobywcy nagrody Pulitzera – Buzza Bissingera, który znany jest ze swoich artykułów dla Vanity Fair przedstawiających sylwetki znanych osób – premiera: 26 września Daleko do gwiazd(How far are the stars (aka. Csillagfeny tavolsag)) – węgierski dokument HBO Europe o pianiście, który łączy współczesny jazz z muzyką romską. Zaprzyjaźniony z legendą saksofonu, Timem Riesem, próbuje zrealizować swoje marzenia w Ameryce – premiera: 26 września

Wrześniowe nowości w HBO GO (dzień po dniu):

1 września

Dorwać Małego, odc. 1-10 (cały sezon)

Dorwać Małego II, odc. 1-10 (cały sezon)

Turbulencje, odc. 1-16 (cały sezon)

Ralph Demolka w internecie

Alicja w Krainie Czarów

Alicja po drugiej stronie lustra

Przedszkolanka

Cukier

Drżenia

2 września

Gracze V, odc. 2

The Affair V, odc. 2

Prawi Gemstonowie, odc. 3

Sukcesja II, odc. 4

Pico da Neblina, odc. 5

Jak dama

Pojedynek

Na planie

3 września

Nasi chłopcy, odc. 5

4 września

Przybysze, odc. 3

To niezwykłe ciasto!

5 września

Snowfall III, odc. 9

Jeszcze dzień życia

6 września

Stary, kocham cię

Filmy i gwiazdy, odc. 556

7 września

A Black Lady Sketch Show, odc. 6

Iniemamocni

Noc w muzeum

Noc w muzeum 2

Litość

8 września

Bumblebee

Góra

Kraina wielkiego nieba

9 września

Gracze V, odc. 3

The Affair V, odc. 3

Prawi Gemstonowie, odc. 4

Sukcesja II, odc. 5

Pico da Neblina, odc. 6

Bez względu na cenę

Weekend w Scarborough

Na planie

10 września

Kroniki Times Square III, odc. 1

Nasi chłopcy, odc. 6

11 września

Przybysze, odc. 4

12 września

Snowfall III, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 22

Kraina jutra

Co się wydarzyło 11 września

W cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września

13 września

Świątynia, odc. 1-8 (cały sezon)

Filmy i gwiazdy, odc. 557

14 września

Pokój 104 III, odc. 1

To nie jest kraj dla starych ludzi

Żniwa

15 września

Arktyka

Wymazani

16 września

Gracze V, odc. 4

The Affair V, odc. 4

Prawi Gemstonowie, odc. 5

Sukcesja II, odc. 6

Pico da Neblina, odc. 7

Człowiek, który kupił księżyc

Na planie

17 września

Kroniki Times Square III, odc. 2

Nasi chłopcy, odc. 7

18 września

Przybysze, odc. 5

Perspektywa

19 września

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 23

Milcząca rewolucja

20 września

Filmy i gwiazdy, odc. 558

21 września

Pokój 104 III, odc. 2

Załoga G

Grunt pod stopami

22 września

Ocean’s 8

Rzeźnia

Skuci lodem

23 września

Gracze V, odc. 5

The Affair V, odc. 5

Sukcesja II, odc. 7

Prawi Gemstonowie, odc. 6

Pico da Neblina, odc. 8

Dorastając

Bliżej

Na planie

24 września

Kroniki Times Square III, odc. 3

Nasi chłopcy, odc. 8

25 września

Przybysze, odc. 6

Maestro

26 września

Jestem William

Buzz

Daleko do gwiazd

27 września

Młody Sheldon III, odc. 1

Diabeł: Inkarnacja

Filmy i gwiazdy, odc. 559

28 września

Pokój 104 III, odc. 3

Ładunek

29 września

Glass

Z całych sił

Pola Londyn

30 września

Gracze V, odc. 6

The Affair V, odc. 6

Prawi Gemstonowie, odc. 7

Sukcesja II, odc. 8

Pico da Neblina, odc. 9

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VI, odc. 24

Światła sceny

Nona

Na planie