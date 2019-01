Telewizja Polska chce przejąć Showmax

Wycofanie się serwisu streamingowego Showmax z Polski wydaje się tylko kwestią czasu, jednak być może nie wszystko jest przesądzone. Telewizja Polska ogłosiła bowiem swoje plany zakupu Showmaxa nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich.

Pierwsze informacje na temat przejęcia platformy streamingowej przez TVP pojawiały się już w grudniu ubiegłego roku. Początkowo dotyczyły one jedynie rynku polskiego. Według najnowszych doniesień Telewizja Polska jest jednak zainteresowana „ocaleniem” Showmaxa w całej Europie. Właściciel platformy, południowoafrykańska Naspers Group, planuje skupić się na jej rozwoju na rodzimych rynkach i dlatego zdecydował się na wycofanie usługi z Europy. Nasz kraj jest jedynym poza Afryką, który otrzymał w jej ramach lokalną zawartość, ale w angielskiej wersji językowej Showmaxa można oglądać także w 23 innych krajach europejskich.

Zgodnie z oświadczeniami przedstawicieli TVP, pomysł przejęcia platformy Showmax spotkał się z entuzjazmem ze strony inwestorów i reklamodawców. Jeśli właściciel serwisu zdecyduje się na sprzedanie praw do europejskiej wersji i przekazanie ich TVP, wyprodukowane przez Showmaxa filmy i seriale wciąż będą dostępne w serwisie streamingowym. Oprócz praw do nazwy i oferowanej zawartości Telewizja Polska jest zainteresowana także przejęciem lokalnej infrastruktury technologicznej Showmaxa. Co ciekawe, TVP to nie jedyny podmiot zainteresowany zakupem platformy – perspektywa ta kusi także innych prywatnych inwestorów.