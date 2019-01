Elon Musk obiecuje więcej ładowarek Supercharger w Europie

Jedną z największych przeszkód w rozwoju elektromobilności w Europie jest brak wystarczającej infrastruktury ładowania. Elon Musk pragnie zmienić tę sytuację już w przyszłym roku i pokryć cały Stary Kontynent ładowarkami Tesla Supercharger.

Prezes Tesli przedstawił plany zwiększenia liczby ładowarek w Europie na swoim koncie na Twitterze. W odpowiedzi na pytanie posiadacza Modelu X z Irlandii, którego martwiła niewielka liczba punktów ładowania Supercharger na krajowych drogach, Elon Musk odpowiedział, że już w 2019 cały kontynent zostanie pokryty gęstą siecią stacji. Według obietnic rozbudowaniu ulegnie infrastruktura „od Irlandii po Kijów, od Norwegii po Turcję”. To nie pierwsza zapowiedź dotycząca rozwoju sieci Supercharger – według wcześniejszych wypowiedzi prezesa Tesli, swobodny dostęp do ładowarek będzie miało od 95 do 100% mieszkańców Starego Kontynentu, a ponadto zostaną one wyposażone w najpopularniejsze w Europie złącze CCS.

Obecnie w Polsce znajdują się cztery stacje ładowania Tesli – w Ciechocinku, Katowicach, Kostomłotach i Poznaniu. Według oficjalnej strony na razie planowane jest otwarcie czterech kolejnych (Ostrów Mazowiecka, Rzeszów, Sieradz, Stryków), ale jeśli plany Elona Muska się powiodą, sieć Supercharger w naszym kraju poszerzy się o znacznie więcej jednostek.

Rozwój infrastruktury Tesli jest szybki, ale nie aż tak, jak pragnąłby jej założyciel – w 2018 roku celem było rozszerzenie światowej sieci do 18 000 ładowarek, ale aktualnie na całym świecie pracuje nieco mniej niż 12 000 stacji. Mimo tego firma coraz silniej zaznacza swoją obecność w różnych krajach. W 2020 roku Tesla planuje nawet wejście na zupełnie nowy dla siebie rynek afrykański – do tej pory na kontynencie nie pojawiła się ani jedna ładowarka Supercharger.