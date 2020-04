Premiera HBO Max zapowiedziana na 27 maja

Walka o użytkowników serwisów streamingowych trwa w najlepsze. Wiemy już, że zapowiadany od wielu miesięcy serwis HBO Max dołączy do stawki pod koniec maja. W katalogu usługi znajdzie się ponad 10 000 godzin zawartości.

Biblioteka HBO Max ma zawierać zarówno dobrze znane filmy i seriale, jak i oryginalne produkcje powstałe specjalnie z myślą o serwisie. W tej pierwszej grupie jest sporo atrakcyjnych propozycji dla różnych grup odbiorców, w tym Przyjaciele, Aquaman, Rick i Morty, Teoria wielkiego podrywu, Narodziny gwiazdy, czy Ulica Sezamkowa. Najbardziej ekscytujące wydają się jednak tytuły na wyłączność, wśród których znajdzie się spin-off Gry o tron zatytułowany House of the Dragon, produkcja osadzona w uniwersum Ligi Sprawiedliwości od J.J. Abramsa oraz serial sci-fi Raised by Wolves, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Ridleya Scotta.

Premiera usługi została wstępnie zaplanowana na 27 maja. Już od początku na platformie będzie dostępne kilka produkcji na wyłączność: serial animowany Looney Tunes Cartoons, program publicystyczny dla całej rodziny The Not Too Late Show with Elmo czy film dokumentalny On the Record. Miesięczny abonament HBO Max będzie kosztował 15 USD (ok. 63 PLN). Na pojawienie się usługi w Polsce będziemy musieli trochę poczekać – początkowo trafi ona jedynie do Stanów Zjednoczonych, a w Europie może zostać wprowadzona najwcześniej w przyszłym roku.