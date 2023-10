Creative Live! Meet 4K: konferencyjna kamera internetowa z sensorem 4K UHD

Creative Technology ogłosił premierę swojego nowego, innowacyjnego produktu. Mowa tutaj o profesjonalnej kamerze konferencyjnej Creative Live! Meet 4K. Najnowsze urządzenie od Creative zostało wyposażone przez producenta w przydatne funkcje, które powinny zaspokoić potrzeby osób oczekujących od urządzenia komunikacyjnego uniwersalności, wysokiej jakości połączeń wirtualnych na poziomie obrazu i dźwięku.

Creative Live! Meet 4K wyposażona jest w wydajny sensor obrazu Sony STARVIS IMX415 CMOS, który pozwala uzyskać rozdzielczość obrazu 4K UHD. Pole widzenia obiektywu kamery Creative sięga 115°. Szerokokątny obiektyw może zarejestrować jednocześnie wielu użytkowników podczas wirtualnej konferencji czy dużych rodzinnych spotkań. Dzięki siedmiokrotnego zoomu cyfrowego kamera internetowa oferuje skupienie się na kluczowych szczegółach bez utraty jakości obrazu.

Dla zapewnienia wysokiej jakości i krystalicznej czystości rozmów producent umieścił w urządzeniu cztery dookólne, ultra czułe mikrofony typu MEMS, które są wspomagane przez autorskie, inteligentne oprogramowanie SmartComms. Ilość wbudowanych mikrofonów w Creative Live! Meet 4K zapewnia kompleksowe przechwytywanie dźwięku ze wszystkich kierunków, nawet w dużych salach konferencyjnych. Zaimplementowane mikrofony posiadają funkcję automatycznego wzmacniania, rejestrowania dźwięku z źródeł cichych i dosyć oddalonych.

Ponadto kamera internetowa konferencyjna od Creative jest wyposażona w przetworniki głośnikowe z magnesem neodymowym o średnicy 40 mm, które zapewniają większą klarowność i głębię dźwięku, co poprawia ogólną komunikację.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą panelu dotykowego, umieszczonego na górnej części kamery, gdzie można używać funkcji wyciszania i sterować połączeniem podczas rozmów. Dla większej wygody kamera internetowa konferencyjna jest również wyposażona w pilota zdalnego sterowania i dostępny przycisk wyciszania mikrofonu, dzięki czemu można szybko wprowadzać zmiany bez przerywania trwających rozmów. Sterownie wspomagane jest trybem AI, które odpowiada za rozpoznanie gestów dłoni.

Co więcej, najnowsza kamera internetowa konferencyjna od Creative ma wbudowaną technologię śledzenia i kadrowania AI. Tryb AI automatycznie śledzi twarz obiektu w oparciu o funkcje rozpoznawania twarzy AI. Ta inteligentna technologia gwarantuje, że obiekt pozostaje stale wyśrodkowany w kadrze, nawet gdy zmienia pozycję. W Trybie kadrowania AI, kamera automatycznie wykadruje obiekt w centrum kadru. Jeśli kamera wykryje więcej niż jeden obiekt, automatycznie zarejestruje i wyśrodkuje wszystkie obiekty w kadrze. Jeśli jeden lub więcej obiektów opuści kadr, kamera internetowa wykryje je i przesunie kadr w kierunku pozostałych obiektów. W trakcie aktywnego Trybu śledzenia AI, jeśli kamera internetowa rozpozna gest OK, przybliży i będzie śledzić twarz osoby, która wykonała ten gest. Aby cofnąć powiększenie i śledzenie, ta sama osoba będzie musiała wykonać gest STOP. Technologia AI potrafi rozpoznawać gesty dłoni użytkownika przez co można uruchamiać określone działania i sterować kamerą Creative Live! Meet 4K. Dzięki funkcji elektronicznego obrotu, pochylenia i zoomu (E-PTZ) można łatwo dostosować pozycję kamery, co czyni ją idealnym wyborem zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i do tworzenia kreatywnych treści.

Dzięki najnowszemu zestawowi oprogramowania SmartComms zestaw Live! Meet 4K oferuje inteligentniejszy i łatwiejszy sposób komunikacji. Funkcja VoiceDetect umożliwia użytkownikom swobodne mówienie bez zakłóceń, ponieważ mikrofon automatycznie włącza się lub wyłącza w oparciu o technologię wykrywania głosu. Funkcja Noise Clean-out ma za zadanie redukcję niepożądanych szumów statycznych w tle podczas połączeń wideo. Wszystkie te funkcje są dostępne w najnowszej aplikacji Creative App, którą można pobrać na dowolną platformę z systemem Windows. Dzięki aplikacji możemy dostać się do zaawansowanych ustawień kamery takich jak jasność, kontrast, balans bieli i kompensacja podświetlenia.

Creative Live! Meet 4K jest kompatybilna z systemami zgodnymi z certyfikatem UVC i wymaga tylko dostępnego portu USB typu A. Kamera jest prosta i wygodna w obsłudze, nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników i działa natychmiast po podłączeniu do USB na komputerach PC lub Mac. Kamerka zapewnia wysokiej jakości obraz 4K UHD, którego rozdzielczość to nawet 3840×2160 px. Obsługiwane są również inne rozdzielczości, w tym 2K QHD, 1080p FHD i inne.

Kamera Creative Live! Meet 4K można kupić w cenie 1 399 PLN i jest dostępna na stronie Creative.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Creative.com/LiveMeet4K