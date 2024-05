TEST: PocketBook Era Color

Czytniki z kolorowymi ekranami oferuje już niemal każdy ich producent poza Amazonem, choć krążą pogłoski, że wkrótce i Kindle ma otrzymać taki wyświetlacz. Za wyborem czytnika z kolorowym ekranem przemawia możliwość wygodnego czytania nie tylko książek, ale także magazynów czy przede wszystkim komiksów. Czytelnicy często narzekają, że urzdzenia te są zbyt mało wydajne, aby „udźwignąć” ciężkie pliki graficzne. Jednak na rynku pojawił się PocketBook Era Color, który ma asa w rękawie i nie jest to tylko jego przystępna cena.

Jest to czytnik wyposażony w 7-calowy ekran E Ink Kaleido 3 o rozdzielczości 632×840 pikseli dla kolorowych treści oraz 1264×1680 pikseli w skali szarości. Oznacza to zagęszczenie na poziomie odpowiednio 150 (4 096 kolorów) i 300 (16 odcieni) PPI. Wartości te oznaczają 50% wzrost rozdzielczości dla treści kolorowych w stosunku do dotychczasowych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że wyświetlacz E Ink w ostrym słońcu generuje lepsze kolory i ostrość. Paradoksalnie im jaśniejsze jest nasze otoczenie, tym lepiej wygląda wyświetlana treść. W regulacji jasności i barwy światła pomaga technologia SMARTlight, dzięki której użytkownik może wygodnie czytać ulubione treści niezależnie od warunków oświetleniowych lub indywidualnie dopasowywać ustawienia do swoich preferencji.

Zaletą urządzenia, budującą przewagę nad konkurencją, jest jego wydajność. O nią dba czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1,8 GHz wespół z 1 GB RAM. Dodatkowo na pliki otrzymujemy 32 GB. Szkoda, że nie ma slotu na kartę microSD, przy pomocy której udałoby się rozszerzyć pamięć urządzenia. Można też korzystać z usług subskrypcyjnych, np. Legimi czy Empik Go. Pliki wygodnie dostarczamy do urządzenia również za pomocą chmury Dropbox czy funkcji Send-to-PocketBook. Bezproblemowe połączenie z internetem zapewnia dwuzakresowe Wi-Fi. PocketBook Era Color obsługuje wszystkie popularne formaty e-booków, włącznie z charakterystycznymi dla komiksów CBR i CBZ. Warto także zaznaczyć, że z czytnika mogą korzystać fani audiobooków – Era Color oferuje tak ich odtwarzanie, jak i funkcję zamiany tekstu na mowę, a do tego pozwala na słuchanie zarówno na wbudowanym głośniku, jak i słuchawkach podłączonych poprzez Bluetooth.

Ergonomia użytkowania jest bardzo dobra. Czytnik waży 235 g, a jego wymiary i sama konstrukcja nie odbiegają od poprzednich modeli. PocketBook Era Color wygodnie leży w dłoni, z łatwością można go obsługiwać jedną ręką. Jest szybki, responsywny i podczas naszego testu nigdy nie zacinał się, strony były przewracane płynnie, nawet przy dużych, kolorowych plikach z komiksami czy „Magazynem T3”. Wielokrotnie doceniłem to, że urządzenie ma uniwersalną klasę wodoszczelności IPX8, kiedy zaczytany w dobrej lekturze byłem zaskoczony przez wiosenny deszcz. Ta ochrona powoduje, że urządzenie możemy zabrać także na plażę czy nad hotelowy basen – dobry tip przed zbliżającymi się wakacjami. Kolejnym walorem PocketBook Era Color jest litowo-polimerowy akumulator 2 500 mAh, który pozwala na beztroskie czytanie przez kilka tygodni bez podłączania do ładowarki. Jest to także zasługa rezygnacji z zasobożernego Androida i zastąpienia go specjalną wersją systemu Linux, oznaczoną jako 4.9.56. Czytnik dostępny jest w kolorze Stormy Sea, ale tak naprawdę obudowa jest czarna, a morska szarość to jedynie akcent na bokach urządzenia.

Użytkownicy, którzy wcześniej mieli styczność z czytnikami PocketBook, docenią zmiany związane z poprawą wydajności i żywotności urządzenia. Jeśli będzie to twój pierwszy reader, już od okładki polubisz go za intuicyjną obsługę oraz możliwość korzystania tak na wygodnej kanapie, jak i w podróży.

Specyfikacja

CENA 1 149 PLN

1 149 PLN EKRAN 7 cali, E Ink Kaleido 3,

7 cali, E Ink Kaleido 3, WYMIARY 134,3 x 155 x 7,8 mm

134,3 x 155 x 7,8 mm WAGA 235 g

235 g WODOODPORNOŚĆ IPX8

IPX8 PAMIEĆ 32 GB

32 GB OBSŁUGIWANE

FORMATY ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, OGG, M4A