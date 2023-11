„Nie możesz pokazać, że masz słabszy dzień” – wywiad z Ignacym

IGNACY, znany z utworów Czekam na znak i Samoloty, prezentuje swój debiutancki album Central Park” Ten wyjątkowy projekt muzyczny to nie tylko zbiór piosenek, ale przede wszystkim emocjonalna podróż przez różnorodne stany ducha, odzwierciedlająca bogactwo ludzkich doświadczeń.

Album Central Park to metafora życiowej podróży IGNACEGO, pełnej emocjonalnych krajobrazów. Artysta, który rozpoczął prace nad albumem jako piętnastolatek, dzieli się z nami swoimi przemyśleniami na temat relacji międzyludzkich, bliskości i osobistych doświadczeń. Każda piosenka na albumie to inna historia, inna perspektywa na emocje takie jak radość, smutek, gniew czy poczucie wyobcowania.

Debiutancki album IGNACEGO zawiera jedenaście utworów, w tym hit Czekam na znak, który zdobył nominację do Fryderyka. IGNACY, będąc współautorem zarówno muzyki, jak i tekstów, stworzył dzieło pełne autentyczności. Wśród gości na albumie pojawiają się Paulina Przybysz i Zalia, którzy wnoszą własne, unikalne brzmienia do tej muzycznej mozaiki.

W tytułowym Central Parku IGNACY odnajduje miejsce dla swoich uczuć i myśli. Album jest jak oaza spokoju w zgiełku codzienności, miejscem, gdzie można złapać oddech i skupić się na tym, co naprawdę ważne. To symboliczne miejsce spotkań, gdzie każda emocja znajduje swoje odzwierciedlenie.

Wraz z premierą albumu, IGNACY wyrusza w trasę koncertową „CENTRAL PARK TOUR”, odwiedzając siedem polskich miast. To niepowtarzalna okazja, aby doświadczyć muzyki IGNACEGO na żywo i poczuć emocje, które towarzyszą jego utworom.

Debiutancki album Central Park IGNACEGO to głęboka, osobista opowieść, która z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w sercach słuchaczy. To album, który zaprasza do refleksji i daje możliwość zatrzymania się w codziennym pośpiechu, aby docenić to, co ulotne i na pozór nieistotne.