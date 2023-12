TEST: Smartwatche

Branża smartwatchy przeżywa obecnie rozkwit, a niektóre z największych marek technologicznych właśnie wypuściły na rynek najbardziej zaawansowane jak dotąd modele.

W miarę upływu czasu teraz jest idealna okazja, aby przejść z zegarka analogowego na cyfrowy, który działa jako przedłużenie smartfona na nadgarstku.

Apple wprowadza do swojej serii 9 zupełnie nową funkcjonalność, obejmującą np. kontrolę gestów, która umożliwia użytkownikom interakcję z interfejsem poprzez stuknięcie palcem wskazującym w kciuk. Podobnie jak w przypadku Samsunga w Galaxy Watch6 i Google Pixel Watch 2, Apple Watch jest teraz szybszy, bardziej płynny w obsłudze i łatwiejszy do odczytania w każdej sytuacji dzięki ultrajasnym wyświetlaczom nowej generacji.

Co więcej, skromny smartwatch powoli przekształcił się w najlepsze urządzenie do ćwiczeń, monitorowania zdrowia i dobrego samopoczucia, szkolące użytkowników w zakresie zarządzania stresem i śledzenia treningów. Dodanie zaawansowanego sprzętu biometrycznego, takiego jak optyczne czujniki tętna, elektrokardiogramy (EKG) i czujniki temperatury skóry, pomaga uzyskać prawdopodobnie najjaśniejszy jak dotąd obraz zdrowia i dobrego samopoczucia danej osoby.

Od prostych i intuicyjnych reakcji na powiadomienia w godzinach pracy, po szczegółowe informacje na temat wzorców snu i poziomu stresu – pojawiła się najnowsza klasa inteligentnych zegarków, która jest sprytniejsza niż kiedykolwiek.

Testujemy…

Samsung Galaxy Watch6

Specyfikacja

EKRAN 1,3” 432×432 px AMOLED

1,3” 432×432 px AMOLED PROCESOR Exynos W930 dwurdzeniowy

Exynos W930 dwurdzeniowy RAM 2 GB

2 GB PAMIĘĆ 16 GB

16 GB OS Wear OS 4

Wear OS 4 ŁĄCZNOŚĆ Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3 WYMIARY 38,8 x 40,4 x 9 mm

38,8 x 40,4 x 9 mm WAGA 28,7 g

28,7 g CENA Od 999 PLN

Na pierwszy rzut oka: Nowy Galaxy Watch ma węższą aluminiową ramkę i ostrzejszy, jaśniejszy wyświetlacz, ale prawdziwa magia dzieje się wewnątrz. Samsung dodał swój najnowszy dwurdzeniowy układ Exynos W930, dzięki któremu działanie jest błyskawiczne. Ponadto aktualizacje oprogramowania w znacznym stopniu poprawiły śledzenie snu i stanu zdrowia.

Google Pixel Watch 2

Specyfikacja

EKRAN 320 ppi, 1 000 nitów, zawsze włączony AMOLED

320 ppi, 1 000 nitów, zawsze włączony AMOLED PROCESOR Qualcomm 5100

Qualcomm 5100 RAM 2 GB

2 GB PAMIĘĆ 32 GB

32 GB OS Wear OS 4

Wear OS 4 ŁĄCZNOŚĆ 4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5 WYMIARY 41 x 12,3 mm

41 x 12,3 mm WAGA 31 g

31 g CENA Od 1 499 PLN

Na pierwszy rzut oka: Lżejszy i cieńszy niż wcześniej. Google sprawiło, że konstrukcja zegarka Pixel Watch stała się bardziej pożądana i bogatsza w swoim wnętrzu. Dostępny jest dokładniejszy, wielościeżkowy, optyczny czujnik tętna, a precyzyjne śledzenie wysiłku zapewnia nowy czujnik cEDA.

Apple Watch Series 9

Specyfikacja

ROZMIARY 41 / 45 mm

41 / 45 mm EKRAN 2 000 nitów, zawsze włączony OLED

2 000 nitów, zawsze włączony OLED PROCESOR SiP S9

SiP S9 PAMIĘĆ 64 GB

64 GB OS watchOS 10

watchOS 10 ŁĄCZNOŚĆ 4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, ultraszerokopasmowa

4G, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, ultraszerokopasmowa WYMIARY 41 x 35 x 10,7 mm / 45 x 38 x 10,7 mm

41 x 35 x 10,7 mm / 45 x 38 x 10,7 mm WAGA 31,9 – 42,3 g / 38,7 – 51,5 g

31,9 – 42,3 g / 38,7 – 51,5 g CENA Od 2 099 PLN

Na pierwszy rzut oka: Firma Apple wdrożyła tutaj cały szereg aktualizacji. Czip SiP S9 sprawia, że korzystanie z niego jest bardziej płynne, a jaśniejszy wyświetlacz i sterowanie gestami za pomocą dwukrotnego stuknięcia palcami zapewnia dodatkową przejrzystość i nowy sposób interakcji.

SPRZĘT 01:

Samsung Galaxy Watch6

Samsung Galaxy Watch6 świetnie leży na nadgarstku. Zastosowane materiały są wysokiej jakości, a ekran Super AMOLED wygląda ostro i jasno. Ramka jest o 30% węższa, a wyświetlacz jest o 20% większy. Ekran ma też wyższą rozdzielczość, a także maksymalną jasność na poziomie 2 000 nitów, czyli tyle samo co w Apple Watchu 9.

Niestety obsługa dotykowa spoconymi lub zatłuszczonymi palcami nigdy nie należała do najlepszych w smartwatchach Samsunga i nie zmieniło się to również w bieżącej edycji. Dziwne, bo większość konkurencji na rynku nie ma tego problemu.

Zegarek jest wyposażony w dwurdzeniowy układ Exynos W930, dzięki któremu smartwatch może szybciej przetwarzać zapytania i płynniej obsługiwać ten wspaniały ekran. Samsung twierdzi, że poprawił prędkość Galaxy Watch6 o 18% (z 1,18 GHz do 1,4 GHz) i pamięć o 33% (z 1,5 GB do 2 GB), co z pewnością pomaga, jeśli chodzi o czas ładowania apek.

Nowością, którą Samsung zachwyca się, jest portfel, łączący Samsung Pay z Samsung Pass, w którym przechowywane są takie elementy jak dokumenty tożsamości, bilety na wydarzenia, karty pokładowe i kredytowe. To jak Portfel Apple, który istnieje już od dziesięciu lat.

Sen to kolejny obszar, który Samsung stara się ulepszyć, wprowadzając dogłębną analizę czynników oceny snu. Galaxy Watch6 pokazuje także, jak spójne są godziny twojego snu i budzenia, a także wyznacza symbol zwierzęcia reprezentujący jego typ.

Śledzenie kondycji działa dobrze, a dostępnych jest wiele trybów ćwiczeń i timerów, które umożliwiają monitorowanie różnych aktywności.

Wydajność GPS stoi jednak znacząco poniżej oczekiwań, generując spore rozbieżności w stosunku do zegarków dedykowanych sportom czy nawet do Apple Watcha. Szkoda, że Samsung nie przeniósł funkcji nawigacyjnych z Galaxy Watch 5 Pro, w tym wielopasmowego GNSS.

Wreszcie trzy funkcje, które są nadal dostępne tylko dla użytkowników smartfonów Samsunga, to EKG na żądanie, powiadomienia o nieregularnym tętnie i mierzenie ciśnienia krwi. Inna rzecz, że dane dotyczące tętna na zegarku Watch6 są niespójne, choć wystarczająco dokładne dla przeciętnego użytkownika. W kwestii pomiarów uwagę zwraca jeszcze fakt, że, w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami, urządzenie opóźniało się na początku treningów interwałowych.

Galaxy Watch6 powinien być pierwszym smartwatchem, o którym pomyślisz, jeśli masz smartfon Samsung Galaxy. Inni użytkownicy Androida mogą chcieć się rozejrzeć za alternatywnymi opcjami.

SPRZĘT 02:

Google Pixel Watch 2

Pixel Watch 2 ma więcej funkcji i stara się poprawić jak najwięcej błędów swojego słabiutkiego pierwowzoru. Bez zmian występuje w jednym rozmiarze (41 mm). Urządzenie ma jednak całkowicie przeprojektowany tył z nowymi czujnikami, a kopułowa, szklana osłona zakrywająca zawsze włączony wyświetlacz AMOLED jest cieńsza. Szkło to stara się ukryć masywną ramkę zegarka, a preferencje WearOS dotyczące czarnych tarcz zegarków i tła menu również w tym pomagają.

Maksymalna jasność ekranu Pixel Watch 2 wynosi 1 000 nitów – wystarczająco jasno, aby można ją było dostrzec przy dziennym świetle, ale trudniejsza do odczytania w ostrych promieniach słońca. Dla porównania, obaj konkurenci osiągają jasność 2 000 nitów.

PW2 ma nowy, optyczny czujnik tętna, który podobno zapewnia lepsze odczyty w trudnych sytuacjach, takich jak intensywne treningi HIIT. Czujnik może automatycznie przełączać się pomiędzy trybem jednościeżkowym i wielościeżkowym, aby zapewnić najbardziej optymalną (tj. najmniej obciążającą baterię) pracę.

Zegarek ma szereg funkcji zdrowotnych i fitness, takich jak EKG, całodzienne śledzenie tętna, automatyczne rozpoznawanie ćwiczeń, monitorowanie snu, śledzenie stresu, mierzenie temperatury i inne. Może nie ma tak wielu funkcji zdrowotnych jak pozostali dwaj konkurenci, ale sprawdzi się do monitorowania podstawowych statystyk zdrowotnych.

Google reklamowało niektóre funkcje Pixel Watch 2 jako nowe, ale np. ta od zarządzania stresem, opiera się na czujniku cEDA zapożyczonym z Fitbit Sense 2. A skoro o Fitbicie mowa, Pixel Watch 2 wykorzystuje także funkcje Fitbit Premium, jednak cena 10 dolarów za miesiąc jest znacznie za wysoka.

Ciekawa funkcja Safety Check została zapożyczona z telefonu Pixel. Pozwala zaplanować timer po upływie którego wyśle ci monit i w przypadku braku odpowiedzi uruchomi proces udostępniania twojej lokalizacji w czasie rzeczywistym wybranym wcześniej kontaktom alarmowym.

Dużą wadą smartwatcha jest to, że nie da się go naprawić. Nawet w przypadku problemów z baterią czy porysowanym szkiełkiem, cały zegarek jest wymieniany na nowy. To tyle w kontrze do starań Google’a na rzecz dbałości o klimat.

Sam zegarek jest wykonany z aluminium, pochodzącego z recyklingu, ale warto pamiętać, że dużo jest opinii osób o wrażliwej skórze, które odczuwają podrażnienia spowodowane metalowymi elementami zegarka.

Nowy Pixel Watch jest na pewno lepszy od swojego poprzednika, ale wymaga jeszcze długiego udoskonalania, by dorównać najlepszym.

SPRZĘT 03:

Apple Watch Series 9

Prawdą jest, że Apple Watch Series 9 bez uruchomionego ekranu to kopia Series 8 i Series 7. Jest dostępny w tych samych dwóch rozmiarach, z tymi samymi opcjami materiału obudowy i mniej więcej w tych samych kolorach, z wyjątkiem nowej opcji w kolorze różowym. Ale to zupełnie inny smartwatch. Jest szybszy, jaśniejszy i ma funkcje, których nie będą w stanie uzyskać zegarki Apple poprzedniej generacji.

Na początek zawsze włączony wyświetlacz OLED Retina LTPO ma szerszy zakres jasności (1-2 000 nitów), dzięki czemu odczytanie go w biały dzień jest niezwykle łatwe.

Kolejną ekscytującą aktualizacją sprzętową jest SiP S9. Mówi się, że jest to najpotężniejszy układ Apple Watch w historii, z dwurdzeniowym procesorem wyposażonym w 5,6 miliarda tranzystorów – o 60% więcej niż w Apple Watch Series 8 i procesorem graficznym, który jest do 30% szybszy. Nowy ultraszerokopasmowy czip drugiej generacji umożliwia także korzystanie z funkcji precyzyjnej lokalizacji na iPhonie 15.

Kolejną dużą zmianą jest certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, jeśli kupisz wersję aluminiową z opaską sportową, z których ta ostatnia wykorzystuje 82% przędzy pochodzącej z recyklingu. Apple nie tylko gwarantuje, że większość zegarka jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, ale twierdzi również, że zrównoważy wpływ ładowania zegarka poprzez inwestowanie w ekologiczne projekty na całym świecie.

Oprócz tego, że jest o wiele bardziej zdolny ze sprzętowego punktu widzenia, Apple Watch Series 9 ma także zabójczy, ekskluzywny zestaw funkcji. Najbardziej ekscytującą z nich jest interakcja dwukrotnego stuknięcia palcami, która pozwala sterować urządzeniem bez dotykania ekranu. Nie tylko pokazuje ogromny potencjał, ale także sprawia, że Watch 9 jest bardziej dostępny – może być niezwykle przydatny dla osób, które mają tylko jedną rękę lub ograniczoną mobilność.

Dodatkowo, dzięki ultraszerokopasmowemu czipowi Apple Watch Series 9 nie potrzebuje teraz połączenia z internetem, aby przetworzyć niektóre żądania Siri, takie jak te dotyczące jakości snu czy ustawienia minutnika. Apple odkryło, że stanowią one większość żądań inteligentnych asystentów, i podjął właściwą decyzję, umożliwiając zegarkowi obsługę ich w trybie offline.

Apple Watch Series 9 może wyglądać tak samo jak Series 8, a nawet Series 7, ale zapewnia inne wrażenia użytkownika. Ma jaśniejszy wyświetlacz, szybszy mikroczip, ekskluzywne funkcje i nieco bardziej zrównoważoną konstrukcję – czego chcieć więcej?

Werdykt

#1 | APPLE WATCH SERIES 9 | 84/100

Plusy Świetny i szybki procesor. Bardzo jasny ekran. Intuicyjne sterowanie gestami. Certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla (z określonymi paskami).

Minusy Żywotność baterii nie uległa poprawie.

Podsumowując Projekt Apple Watch Series 9 może nie przeszedł zbyt wielu zmian, ale ma lepszą specyfikację, ekskluzywne funkcje i nieco bardziej zrównoważoną konstrukcję. To doskonały zegarek do noszenia i świetny update dla osób posiadających starsze zegarki Apple (seria 6 i nowsze).

#2 | SAMSUNG GALAXY WATCH6 | 72/100

Plusy Atrakcyjny projekt. Funkcje zdrowotne…

Minusy …choć częściowo nie takie precyzyjne. Wiele aplikacji potrzebnych do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji.

Podsumowując Zegarek Watch6 spodoba się najbardziej dbającym o zdrowie użytkownikom smartfonów Samsunga.

#3 | GOOGLE PIXEL WATCH 2 | 60/100

Plusy Nowe funkcje bezpieczeństwa. Czujnik tętna. Badanie poziomu stresu i EKG.

Minusy Wolny GPS. Wykrywanie treningu włącza się zbyt późno. Brak obsługi Google Fit. Mało czytelny w ostrym słońcu.

Podsumowując Pixel Watch szybko stał się lepszy, ale nadal sporo brakuje mu do liderów.