Podbij miasto z Funscooter F10 MAX

Zacznijmy od tego, iż Funscooter jest nową, debiutującą marką, powstałą z ramienia znanej sieci sklepów electofun centrum elektrycznych pojazdów miejskich. Do tej pory Funscooter wypuścił trzy modele elektrycznych hulajnóg, które już zdobywają swoich pierwszych sympatyków. Zdecydowanym numerem jeden jest Funscooter F10 MAX. Od marca bieżącego roku podbija polski rynek, a z najnowszych opinii i relacji użytkowników wynika, że to zdecydowane strzał w dziesiątkę!

E-hulajnoga przeznaczona dla każdego kto ceni sobie wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy, a do tego poszukuje dobrej rozrywki. Stabilna i solidnie osadzona konstrukcja F10 MAX, to klucz do bezpiecznej jazdy bez względu czy będziesz jeździć po miejskiej kostce, czy gładkim asfalcie.

Sięgaj daleko!

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących e-hulajnóg jest zasięg. Właśnie dlatego F10 MAX z powodzeniem przyjęła się w kręgu hulajkowiczów. Nie musisz się martwić, że e-hulajnoga rozładuje się podczas jazdy. Jedno ładowanie zapewnia maksymalny dystans do 65 km, a to wszystko dzięki bardzo wytrzymałemu litowo-jonowemu akumulatorowi o pojemności 15 Ah. Intensywna, długa podróż nie stanowi problemu dla e-hulajnogi; wyposażona w silnik o mocy 300 W (w szczycie 700 W) sprosta wszelkim wyzwaniom! Producenci Funscootera doskonale rozumieją potrzeby klientów, dlatego stworzyli e-hulajnogę, która bez problemu pokona miejską dżunglę. 10” koła amortyzują wszelkie nierówności, dlatego jazda jest przyjemna i nader komfortowa. Lubisz być dobrze poinformowany? Z pewnością spodoba Ci się wyświetlacz LCD, dzięki któremu zawsze sprawdzisz aktualny bieg, stan naładowania baterii, czy też ostrzeżenie o temperaturze nieodpowiedniej dla urządzenia.

MAXymalnie perfekcyjna

To jeszcze nie koniec wszystkich zalet F10 MAX! Zwinną i dynamiczną jazdę zapewniają trzy tryby jazdy, które w połączeniu z tempomatem, gwarantują wygodny, swobodny przejazd. Na drodze zawsze należy zachować najwyższą ostrożność, tym bardziej w mieście, dlatego F10 MAX w 100% zadba o twoje bezpieczeństwo, wykorzystując system hamowania bębnowego. Całość e-hulajnogi uzupełnia typowo miejski design w szarych barwach – nadaje mu elegancji oraz dobrego smaku. F10 MAX w każdym calu odzwierciedla współczesne standardy.