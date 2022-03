TEST: Słuchawki do biegania

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią dłuższe dni, cieplejsze wieczory oraz zdecydowanie więcej motywacji do wyjścia z domu i zadbania o zdrowie. To bardzo dobry moment, by powrócić do regularnego ruchu na świeżym powietrzu i zatroszczyć się o fizyczną tężyznę i mentalną higienę. W trakcie przygotowań do sportowego sezonu nie zapomnij o odpowiednich dodatkach technologicznych – w końcu najlepiej ćwiczy się w rytm muzyki, a aplikacje treningowe z wirtualnym trenerem wydającym polecenia prosto do twojego ucha, pozwolą ci uzyskać jeszcze lepsze wyniki.

Popularność technologii true wireless przeniknęła także na rynek słuchawek sportowych. Modele dla biegaczy są przede wszystkim zaprojektowane po to, by pozostawać na miejscu podczas treningu i nie przerywać pracy w razie zapocenia lub zamoczenia.

Funkcje te przydadzą się także osobom, które biegają jedynie okazjonalnie: dobre słuchawki sportowe powinny oferować mocny, przejrzysty dźwięk, miły dla ucha nie tylko wtedy, gdy akurat przygotowujemy się do półmaratonu. Jeśli zaś w ogóle nie lubisz biegać, i tak warto w nie zainwestować – oprawa dźwiękowa przyda się podczas każdego treningu.

Testujemy…

Jabra Elite 7 Active

Specyfikacja

PRZETWORNIKI 6 mm

6 mm PASMO PRZENOSZENIA 20Hz – 20kHz

20Hz – 20kHz MIKROFON 3 w każdej słuchawce

3 w każdej słuchawce ŁĄCZNOŚĆ USB-C, Bluetooth 5.2

USB-C, Bluetooth 5.2 WODOODPORNOŚĆ IP57

IP57 CZAS PRACY NA BATERII 8 godz. (słuchawki), 30 godz. (całkowity)

8 godz. (słuchawki), 30 godz. (całkowity) WAGA 5,5 g (słuchawka), 44 g (z etui)

5,5 g (słuchawka), 44 g (z etui) CENA 750 PLN

Na pierwszy rzut oka: Malutkie słuchawki od Jabry potrafią dopasować się do twoich muzycznych preferencji, wytrzymać niekorzystne warunki pogodowe i wygłuszyć dźwięki świata zewnętrznego. Najważniejsza jest jednak wygoda, jaką oferują – ten sprzęt nie wypadnie z uszu nawet podczas najcięższych treningów!

Adidas Z.N.E. 01 ANC

Specyfikacja

PRZETWORNIKI 6 mm

6 mm PASMO PRZENOSZENIA 20Hz – 20kHz

20Hz – 20kHz MIKROFON 3 w każdej słuchawce

3 w każdej słuchawce ŁĄCZNOŚĆ USB-C, Bluetooth 5.2

USB-C, Bluetooth 5.2 WODOODPORNOŚĆ IPX5

IPX5 CZAS PRACY NA BATERII 4,5 godz. (słuchawki), 20 godz. (całkowity)

4,5 godz. (słuchawki), 20 godz. (całkowity) WAGA 4,2 g (słuchawka), 37 g (z etui)

4,2 g (słuchawka), 37 g (z etui) CENA 870 PLN

Na pierwszy rzut oka: Kultowy design na wystającej „gałązce” pokazuje, że Adidas wie, jak projektować atrakcyjny sprzęt – ich słuchawki są po prostu niepowtarzalne. Na pokładzie znalazł się system aktywnej redukcji hałasu oraz tryb transparentności – czy to wystarczy, by odebrać koronę audio weteranom?

Master & Dynamic MW08 Sport

Specyfikacja

PRZETWORNIKI 11 mm berylowy

11 mm berylowy MIKROFON 3 w każdej słuchawce

3 w każdej słuchawce ŁĄCZNOŚĆ USB-C, Bluetooth 5.2 z aptX

USB-C, Bluetooth 5.2 z aptX WODOODPORNOŚĆ IPX5

IPX5 CZAS PRACY NA BATERII 12 godz. (słuchawki), 42 godz. (całkowity)

12 godz. (słuchawki), 42 godz. (całkowity) WAGA 8,6 g (słuchawka), 56 g (z etui)

8,6 g (słuchawka), 56 g (z etui) CENA 1 400 PLN

Na pierwszy rzut oka: Master & Dynamic powraca z kolejnym przedmiotem pożądania. „Usportowione” słuchawki MW08 zostały wyposażone w kilka ciekawych funkcji, w tym ładowanie Qi i superwytrzymałe wykończenie.

SPRZĘT 01:

JABRA ELITE 7 ACTIVE

W ostatnich miesiącach Jabra stała się jedną z ważniejszych firm na rynku prawdziwie bezprzewodowych słuchawek, a Elite 7 Active to jeden z klejnotów koronnych w jej ofercie. Na pierwszy rzut oka sprzęt nie wygląda na dedykowane „słuchawki do biegania” lub „sprzęt sportowy”: douszne wkładki są kompaktowe i pozbawione jakichkolwiek haczyków lub dodatkowych mocowań. Na dodatek ich brzmienie ma niewiele wspólnego z mięsistym, huczącym dźwiękiem, jaki kojarzy się nam ze sportowym sprzętem muzycznym.

Wręcz przeciwnie: Elite 7 Active brzmią barwnie i dynamicznie, ale z dużym wyczuciem i perfekcyjnym balansem tonów. Taka charakterystyka sprawdzi się i na siłowni, i po zakończeniu treningu, gdy chcemy zregenerować siły. Jabra nie zapomniała również o systemie aktywnej redukcji szumów i trybie transparentności. Jak w przypadku większości modeli z tej półki, ANC działa dobrze, acz zdarza mu się przepuścić odgłosy otoczenia.

Douszne wkładki pokryte zostały tworzywem ShakeGrip, dzięki któremu „przyklejają” się one do wnętrza ucha – oczywiście nie dosłownie; lepkie słuchawki byłyby po prostu obrzydliwe. Poprawne umieszczenie Elite 7 Active to sztuka, ale jej opanowanie nie zajmuje zbyt dużo czasu, a właściwe dopasowanie praktycznie uniemożliwia wysuwanie się ich z małżowin. Stopień ochrony przez zamoczeniem i zapyleniem IP57 jest najlepszy wśród testowanych modeli. Pojedyncze ładowanie słuchawek wystarcza na 8 godzin słuchania muzyki, zaś etui – mimo kompaktowych rozmiarów – wydłuża ten czas o kolejne 22 godziny.

Nie wszystkim może przypaść do gustu sposób sterowania Elite 7 Active: by fizyczne przyciski „zaskoczyły”, trzeba wcisnąć słuchawki głębiej w uszy, co bywa nieprzyjemne. Na szczęście kontrolki są duże, a słuchawki nie mają problemów z interpretacją poleceń. Wciśnięcie przycisków może również przywołać jednego z asystentów: Alexę (iOS i Android) lub Asystenta Google (jedynie na Androidzie).

Elite 7 Active towarzyszy rewelacyjna aplikacja Sound+, w której znajdziemy czytelny, graficzny equalizer i możliwość aktualizacji słuchawek o nowe funkcje. Przykładowo, na początku lutego sprzęt otrzymał wsparcie dla połączenia multipoint, umożliwiającego jego jednoczesne sparowanie z dwoma urządzeniami, jak również ulepszoną funkcję MyFit, ułatwiającą dobranie odpowiednich końcówek dousznych.

SPRZĘT 02:

ADIDAS Z.N.E. 01 ANC

Pod marką Adidas kryją się słuchawki wyprodukowane przez firmę Zound, tą samą, która tworzy produkty Marshall i Urbanears. Niestety, pod względem brzmienia Z.N.E. 01 ANC nie przypominają modeli sygnowanych przez legendarnego producenta wzmacniaczy, ale raczej te od Urbanears, które… cóż, w tym przedziale cenowym nie zachwycają. Kwota, jaką producent żąda za słuchawki, wydała nam się zdecydowanie zbyt wysoka w stosunku do ich właściwości dźwiękowych – aż trudno uwierzyć, że są one droższe od Jabry.

Nie oznacza to, że należy od razu spisać Z.N.E. 01 ANC na straty, ale raczej nie radzimy spodziewać się muzycznych rewelacji. W ustawieniach fabrycznych dźwięk brzmiał smutno i przymulenie. Włączenie ANC odrobinę poprawia wrażenia akustyczne, a dostępny w aplikacji equalizer pozwolił nam na wygładzenie brzmienia – najlepsze wrażenia dawały „rockowe” ustawienia, nawet wtedy, gdy słuchaliśmy innych gatunków muzycznych. W niektórych utworach ich włączenie wiązało się jednak z nieprzyjemnym rozmyciem basów. Owszem, zmiana equalizera pomogła, ale nie wyobrażamy sobie, żeby podczas długiego biegu lub intensywnego treningu co chwilę wyjmować telefon z kieszeni i grzebać w aplikacji.

Jak Z.N.E. 01 ANC wypadają w kwestii komfortu? Również w tym modelu nie znajdziemy żadnych haczyków ani mocowań; Adidas postawił na design przypominający AirPodsy Pro, acz głębiej siedzący w uszach. W efekcie słuchawki przeważnie trzymają się w miejscu, ale nie sprawiają wrażenia aż tak stabilnych jak pozostali konkurenci; podczas robienia pompek, zaczęły one delikatnie się ruszać. Bardzo słabo wypada czas pracy na baterii: jedno ładowanie to zaledwie 4,5 godziny słuchania muzyki, więc miłośnicy długich sesji treningowych raczej ich nie pokochają; etui wydłuża ten czas o równie przeciętne 15,5 godziny.

Popowe, banalne brzmienie Urbanears, które zafundowali nam Zound i Adidas, po prostu nie przypadło nam do gustu. Sprzęt broni się właściwie tylko swoim designem – nieśmiertelne „trzy paski” są natychmiast rozpoznawalne – a wodoodporność klasy IPX5 powinna ochronić je przed mocnym deszczem. Owszem, po zmianie ustawień da się uzyskać przyzwoitą charakterystykę dźwiękową, ale musimy przyznać, że w tej cenie i od tak znanej marki oczekiwaliśmy czegoś więcej. Szkoda, że Z.N.E. 01 ANC prezentują niższy poziom niż sportowy sprzęt Adidasa…

SPRZĘT 03:

MASTER & DYNAMIC MW08 SPORT

Pod wieloma względami prawdziwie bezprzewodowe słuchawki od Master & Dynamic przypominają propozycję Jabry – zamiast dousznych haczyków do pozostania na miejscu wykorzystują one lekki, przemyślany design. Dopasowanie poprawiają douszne, piankowe końcówki z pamięcią kształtu, jak również aż pięć rozmiarów tradycyjnych, silikonowych „tipsów”. Końcówki z pianki lekko rozszerzają się wewnątrz kanału słuchowego, poprawiając stabilność i chroniąc przed dostępem dźwięków z otoczenia; ta druga funkcja jest mniej istotna, ponieważ słuchawki mają system ANC.

Konfiguracja i sterowanie słuchawkami okazały się intuicyjne, acz warto mieć na uwadze, że fizyczne przyciski mogą służyć jedynie do zmiany głośności, wstrzymywania, odtwarzania i przeskakiwania do kolejnego utworu; aktywną redukcję hałasu włączymy i wyłączymy jedynie w aplikacji M&D Connect. Większość użytkowników pewnie wybierze jeden z trybów i przy nim pozostanie: ANC dla fanów totalnego odcięcia się od świata zewnętrznego, „ambient” dla tych, którzy chcą być w kontakcie z otoczeniem. Przyciski sterowania są malutkie, przez co w trakcie intensywnej sesji treningowej trudno bywało w nie trafić, ale i tak okazały się wygodniejsze od popularnych paneli dotykowych.

MW08 Sport absolutnie zdominowały konkurencję w jednej kwestii – brzmienia. Dźwięk okazał się szczegółowy, barwny, angażujący; nieco mniej sportowy od słuchawek Jabry, ale lepiej pasujący do subtelniejszych gatunków muzyki. Chociaż ich design prezentuje się awangardowo, spokojnie – po odpowiednim dopasowaniu, wkładki douszne nie wypadną z uszu nawet podczas sesji jogi. Konstrukcja ta szczególnie spodoba się użytkownikom, którzy nie cierpią silikonowych haczyków, uciskających małżowiny od wewnątrz.

Jak można się domyślić, wszystkie te zalety swoje kosztują. Owszem, słuchawki są wzmocnione szafirowym szkłem, zaś etui wykonane z Kevlaru, a jedno ładowanie starcza na 12 godzin bez włączonego ANC, ale jeśli chcesz zaprosić MW08 Sport na swój trening, musisz przygotować się na poważny – acz w pełni uzasadniony – wydatek.

Werdykt

#1 | MASTER & DYNAMIC MW08 SPORT | 82/100

Plusy Unikatowe wzornictwo, które prezentuje się awangardowo, ale jest naprawdę komfortowe. Głębokie, pełne szczegółów i barw brzmienie, z włączonym ANC i bez. Do 12 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu. Wytrzymała konstrukcja.

Minusy W przyciski sterowania czasami trudno jest trafić.

Podsumowując MW08 Sport zachwyciły nas przede wszystkim pod względem dźwiękowym – rzadko kiedy zdarza się, by sportowy sprzęt brzmiał tak dobrze. Słuchawki są drogie, ale jeśli je wybierzesz, na pewno nie będziesz zawiedziony.

#2 | JABRA ELITE 7 ACTIVE | 80/100

Plusy Wspaniałe, zachęcające do ruchu brzmienie. Wodo- i pyłoodporne. Trzymają się na miejscu podczas biegu.

Minusy ANC przepuszcza część dźwięków.

Podsumowując Gratka dla osób, które nie chcą wydawać ponad tysiąca złotych na funkcjonalne słuchawki sportowe.

#3 | ADIDAS Z.N.E. 01 ANC | 68/100

Plusy Bezbłędny styl. Funkcjonalny equalizer.

Minusy Brzmienie jest rozmyte, dudniące i nieprzyjemne. Krótki czas pracy na baterii.

Podsumowując Słuchawki przeznaczone są głównie dla oddanych fanów marki, którym nie powinny przeszkadzać dźwiękowe niedociągnięcia.