PlayStation przedstawia PlayStation Portal oraz nowe słuchawki Pulse

Firma Sony przedstawiła PlayStation Portal, czyli urządzenie do obsługi funkcji Remote Play, które wcześniej było znane pod nazwą Project Q. Zaprezentowano również bezprzewodowe słuchawki douszne Pulse Explore oraz zupełną nowość, czyli zestaw słuchawkowy Pulse Elite.

PlayStation Portal

PlayStation Portal (wcześniej Project Q) to przenośne urządzenie z wbudowanym kontrolerem DualSense oraz 8-calowym ekranem LCD, które obsługuje funkcję Remote Play. Gracze w razie potrzeby będą mogli szybko przełączyć grę z ekranu telewizora na PlayStation Portal i kontynuować rozgrywkę z innego miejsca w swoim domu. Urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Pulse Explore

Pulse Explore to pierwsze bezprzewodowe słuchawki douszne stworzone przez PlayStation. Są wyposażone w dwa mikrofony oraz inteligentną redukcję szumów, zdolną do filtrowania dźwięków otoczenia. Słuchawki oferują najwyższą jakość dźwięku oraz minimalistyczny design. Do zestawu ze słuchawkami jest dołączone etui ładujące.

Pulse Elite

Pulse Elite to niezapowiedziany wcześniej bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, wyposażony w wysuwany mikrofon oraz funkcję inteligentnej redukcji szumów. W zestawie dołączona jest również specjalna stacja ładująca, którą służy jednocześnie jako wieszak na słuchawki.