Little Nightmares III z premierą w 2024 roku

Bandai Namco ogłosiło najnowszą odsłonę serii Little Nightmares. Wyprodukowana przez Supermassive Games gra Little Nightmares III ukaże się w 2024 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Po raz pierwszy w serii gracze będą mogli stawić czoła swoim dziecięcym lękom wraz z przyjacielem, ponieważ w grę będzie można grać w trybie współpracy online, pozwalając graczom wcielić się w jedną z dwóch nowych postaci, Low lub Alone. W grę będzie można w pełni grać w trybie dla jednego gracza, a drugą postacią będzie sterować sztuczna inteligencja.

W Little Nightmares III gracze będą śledzić podróż Low i Alone, dwójki przyjaciół szukających sposobu na wydostanie się z Nigdzie. Będą podróżować przez Spiralę, świat pełen niebezpiecznych zagrożeń, takich jak Monster Baby w Nekropolii. Każda postać ma swój własny kultowy przedmiot: łuk i strzały dla Lowa oraz klucz dla Alone, których użyje do rozwiązywania zagadek i pomoże im w ucieczce.

W miarę ciągłego rozwoju uniwersum Little Nightmares firma Bandai Namco ogłosiła także nową serię podcastów The Sounds of Nightmares składającą się z 6 odcinków. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne. Podcast przedstawia historię Noone, młodej dziewczyny, która trafia do County Psychiatric Institute, aby uporać się z narastającymi koszmarami. Jest pod opieką Otto, Doradcy, człowieka, który poświęcił swoje życie pomaganiu dzieciom. W miarę rozwoju sesji wydaje się, że przeszłość Otto i koszmary Noone’a zderzą się. Playlistę z pierwszymi dwoma odcinkami w różnych językach (nie ma polskiego), znajdziecie tutaj.