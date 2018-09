PlayStation Classic – miniaturowa reedycja kultowej konsoli

Moda na klasyczne konsole nie przemija. Tym razem Sony postanowiło przypomnieć fanom pierwszą edycję PlayStation w unowocześnionej formie. Konsola nosi nazwę Classic, jest przenośna i zagramy w niej w 20 tytułów, które „zmieniły postrzeganie gier komputerowych”.

PlayStation Classic jest o 45 procent mniejsza niż oryginalny, wydany w 1994 roku PS1. Jak w większości oficjalnych reedycji konsol, slot na płyty z grami pełni tutaj jedynie dekoracyjną rolę – urządzenie nie będzie wspierało poszczególnych gier, zamiast tego oferując nam preinstalowaną bibliotekę 20 popularnych tytułów. Sony obiecuje, że znajdą się wśród nich takie perełki jak Final Fantasy VII, Tekken 3, Ridge Racer Type 4, Jumping Flash czy Wild Arms­ – reszta tytułów zostanie już wkrótce ogłoszona na oficjalnym blogu PlayStation. Mimo braku możliwości zmiany dysku przyciski „Open” i „Reset” pozostaną na swoich miejscach i będą służyły do obsługi wirtualnych dysków z grami.

W zestawie z PlayStation Classic otrzymamy dwie repliki padów do PS1 do gry w tytuły z opcją dla wielu graczy. Do telewizorów i monitorów podłączymy ją za pomocą wejścia HDMI, a do jej uruchomienia potrzebna będzie własna ładowarka sieciowa USB – z jakiegoś powodu zasilacz nie znalazł się w zestawie. Konsola będzie dostępna w sprzedaży od 3 grudnia, początkowo w wersji limitowanej. Za PlayStation Classic zapłacimy 100 USD (ok. 380 PLN), ale polskie ceny dystrybucyjne mogą okazać się nieco wyższe. Na pewno nie przeszkodzą one osobom, które będą chciały zagrać w tytuły z dzieciństwa w ten sam sposób, co przed laty…