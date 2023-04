Demo Street Fighter 6 dostępne

Street Fighter 6 Showcase, prowadzony przez legendę rapu Lil Wayne’a, ujawnił nowe informacje na temat nadchodzącej gry, w tym nowe szczegóły dotyczące World Tour, walk, funkcji dostępności, pierwszego sezonu oraz dema, które dostępne jest od dzisiaj na PlayStation 5 i 4, a na Xbox ukaże się 26 kwietnia. Poniżej przedstawiamy listę nowościi pamiętajcie, aby sprawdzić grę osobiście, gdy pojawi się w pudełkach 2 czerwca 2023 roku na PlayStation 5, PlayStation 4 i Xbox Series X w polskiej wersji językowej (napisy).

Dzięki prezentacji, ale także wersji demo poznaliśmy sposób działania World Tour, czyli świata, w którym będzie można w nowym trybie fabularnym prowadzić walki, rozmowy, przyjmować misje etc. Wprowadzone zostały też elementy RPG. Można używać przedmiotów i spożywać jedzenie w trakcie walki lub w jadłodajniach, aby odzyskać witalność. W miarę rozwoju swojego awatara zdobywa się punkty, które można wydać na drzewko umiejętności, aby jeszcze bardziej dostosować swój zestaw akcji do własnych potrzeb. W trybie tym można będzie zostać uczniem jednego z Mistrzów – wszystkich 18 postaci startowych – zapisując się do ich stylu i ucząc ciosów. W Battle Hub z kolei będzie można prowadzić niestandardowe walki z innymi graczami online.

Street Fighter 6 stara się wspierać zwiększoną dostępność, dzięki innowacyjnemu projektowi dźwiękowemu, który pozwoli grać osobom z ograniczeniami. Specjalne dźwięki będą informowały gracza, który tego potrzebuje, jak daleko jest od przeciwnika, o poziomie wysokości ataków, o tym, czy atak jest krzyżowy, ile pozostało mu Drive Gauge i wiele więcej.

Więcej o trybie Arcade, Galerii, zabawie online i wielu innych aspektach SF6 dowiecie się z półgodzinnego materiału.