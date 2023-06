WD_BLACK C50 – licencjonowana karta rozszerzeń dla Xbox

Western Digital wprowadza dziś do oferty stworzoną wspólnie z Xbox – i dopełniającą portoflio produktów firmy dla tej konsoli – kartę rozszerzeń WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox. Nośnik oferuje nawet do 1 TB przestrzeni dyskowej i zapewnia graczom dość miejsca na wszystkie najpopularniejsze gry. Karta wykorzystuje zalety Xbox Velocity Architecture, pozwalając graczom cieszyć się najwyższą wydajnością konsoli Xbox Series X|S.

Zaprojektowana z myślą o rozszerzeniu wbudowanej pamięci konsol Xbox Series X|S, karta WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox pozwala graczom przechowywać na stałe na w konsoli więcej ulubionych gier – bez konieczności ich ciągłego kopiowania na/z konsoli. Nowość zaprojektowano tak, by zachowała klasyczne wzornictwo serii WD_BLACK – model C50 idealnie pasuje do portu rozszerzeń Xbox Series X|S Storage Expansion Port. Wystarczy po prostu podłączyć kartę do konsoli – wszystko działa w modelu plug and play, bez konieczności rozkręcania konsoli czy problemów z kompatybilnością.

Aby pomóc graczom w maksymalnym wykorzystaniu możliwości karty, wraz z nią każdy nabywca dostaje 1-miesięczny okres testowy subskrypcji Game Pass Ultimate. Będzie on jednak dostępny tylko dla nowych użytkowników. Karta WD_BLACK C50 Expansion Card for Xbox kosztuje 599 PLN (w wersji 500 GB) lub 799 PLN (w wersji 1 TB) i już dziś pojawi się w Western Digital Store.