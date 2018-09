Above & Beyond już 28 października w Polsce!

Above & Beyond zawita ponownie do warszawskiej Progresji! Artyści promować będą najbardziej topowy i taneczny album „Common Ground”. Wydarzenie odbędzie się 28 października. Prezentujemy oficjalny spot.

Gościem specjalnym koncertu będzie Spencer Brown – 24-letni DJ i producent mieszkający w San Francisco. Artysta komponuje muzykę elektroniczną wybiegającą poza utarte dziś schematy. Jego twórczość to projekty daleko wychodzące w przyszłość, które przeciwstawiają się szybko zmieniającym się trendom w branży muzycznej.

Koncert Above & Beyond oraz gościa specjalnego Spencera Browna zaplanowany jest na 28 października bieżącego roku, w klubie Progresja w Warszawie. Wejściówki można nabywać poprzez stronę internetową: www.bilety.imprezyprestige.com oraz eBilet.pl. Wydarzenie organizuje agencja Prestige MJM.