Rozszerzona rzeczywistość na Igrzyskach Olimpijskich 2020 r.

Jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią odsłaniane są towarzyszące jej technologie. Intel i Alibaba zaproponowali właśnie nową technologię śledzenia sportowców w 3D, która urozmaici transmisje na żywo.

Technologia 3DAT (skrót od 3D Athlete Tracking) oparta jest na wykorzystaniu kamer i sparowanej z nimi sztucznej inteligencji. Sportowcy będą filmowani z czterech odpowiednio wybranych kierunków; algorytmy „wytną” ich modele z nakręconego materiału i przeanalizują je pod kątem prędkości, odległości i wielu innych czynników. Dane te zostaną następnie przetłumaczone na efekty wizualne: kolorowe nakładki objaśniające to, co akurat dzieje się na ekranie, na przykład wskazujące tempo biegu lub dystans i kierunek rzutu. Dzięki temu osoby oglądające transmisję przez internet i w telewizji będą mogły na bieżąco śledzić postęp zmagań, nawet jeśli nie do końca znają zasady danej konkurencji. Nakładki graficzne zostaną wyświetlone podczas powtórek.

Poza dodatkami graficznymi Intel dostarczy wiele innych technologii na Igrzyska Olimpijskie 2020, w tym lokalną sieć 5G i modele VR stadionów, na których obsługa techniczna imprezy będzie mogła wskazywać widzom, w które miejsca powinni się oni udać, a atleci wykorzystać do zaznajomienia się z miejscem rywalizacji. Ponadto procesory Core i5 będą sercem technologii rozpoznawania twarzy NeoFace. Posłuży ona do identyfikacji ponad 300 000 kluczowych osób biorących udział w Igrzyskach – sportowców, trenerów, wolontariuszy i dziennikarzy. Zastosowanie taj technologii skróci czas oczekiwania na sprawdzenie tożsamości, co usprawni techniczną obsługę imprezy.