Xiaomi 12 i 12 Pro oficjalnie

Internet huczał od plotek na temat nowych flagowców Xiaomi już od kilku tygodni. Urządzenia budziły sporo emocji: miały być to pierwsze telefony z najnowszymi układami od Qualcomm, które zostały zaprezentowane zaledwie na początku grudnia. Oto, co tym razem zafundował nam chiński producent.

Xiaomi 12 i 12 Pro to dwa mocno odmienne urządzenia. Łączy je przede wszystkim wspomniany już Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, układ zapewniający o 30% sprawniejszą obróbkę grafiki i pięciokrotnie szybszą pracę sztucznej inteligencji, w porównaniu do poprzedniej generacji flagowca. Obydwa telefony wykorzystują także pamięć RAM w standardzie LPDDR5 i działają na MIUI 13/Androidzie 12, zaś wewnątrz ich centralnie umieszczonych wycięć w ekranie, znajdują się 32-megapikselowe kamerki przednie.



Na tym jednak podobieństwa się kończą. Xiaomi 12 to ten bardziej stonowany model, wyposażony w 6,28-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 px oraz odświeżaniu 120 Hz. Ekran obsługuje HDR10+ i Dolby Vision, zaś szczytowa jasność wyświetlacza to 1100 nitów. Z tyłu znajdziemy potrójny układ aparatów: matrycę główną Sony IMX766 50 MP, 13-megapikselowy obiektyw ultraszeroki i obiektyw makro 5 MP. Bateria ma pojemność 4500 mAh, co umożliwi pracę na smartfonie przez cały dzień.



Xiaomi 12 Pro otrzymał 6,73-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 3200 x 1440 px i jasności szczytowej 1500 nitów. Został on wyposażony w system adaptacyjnego odświeżania LTPO 2.0, pozwalającego na dostosowywanie częstotliwości odświeżania do aktualnych potrzeb w zakresie 1-120 Hz. Aparat główny to natomiast potrójny układ, złożony z trzech „oczek” 50 MP: to główne otrzymało matrycę Sony IMX707, a towarzyszą mu teleobiektyw 2x i ultraszeroki obiektyw o polu widzenia 115 stopni.



Wewnątrz smartfona znajdziemy także akumulator o pojemności 4600 mAh. Xiaomi tłumaczy, że zastosowanie pojedynczego ogniwa ma przyspieszyć ładowanie. Niebezpiecznemu nagrzaniu się telefonu zapobiegnie specjalny układ regulowania chłodzenia Surge S1.



Nowości Xiaomi na razie trafią jedynie na rynek chiński – klienci będą mogli je nabyć już 31 grudnia. Ceny Xiaomi 12 rozpoczną się od 3 700 CNY (ok. 2 370 PLN), zaś Xiaomi 12 Pro – 4 700 CNY (ok. 3 010 PLN). Tego samego dnia, do sprzedaży wejdzie także Xiaomi 12X, czyli tańsza wersja „dwunastki”, wyposażona w procesor Snapdragon 870; zapłacimy za nią minimum 3 200 CNY (ok. 2 050 PLN). Przy okazji, producent zaprezentował także dwa nowe gadżety – zegarek Xiaomi Watch S1 oraz słuchawki true wireless Xiaomi Buds 3.