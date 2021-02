Pierwszy rzut oka na Androida 12

Android 11 pojawił się na telefonach we wrześniu ubiegłego roku, ale Google w pocie czoła pracuje nad jego następcą. Do internetu wyciekły interesujące screenshoty, które zgodnie z plotkami pochodzą z nowej wersji systemu operacyjnego Google.

Udostępnione zrzuty ekranu prezentują ekran główny telefonu, szybkie ustawienia i centrum notyfikacji, jak również ekran konfiguracji widżetów. W nowej wersji systemu Google stawia na łagodne kształty – rogi okienek z notyfikacjami i widżetów są wyraźnie zaokrąglone. Obrazy przedstawiają także zupełnie nową skórkę systemową, utrzymaną w szarościach i beżach, z dostosowanymi do niej kolorystycznie widżetami aplikacji systemowych.



Rzut oka na górne menu ustawień pokazuje, że liczba funkcji dostępnych bezpośrednio po wejściu w menu zmniejszyła się do czterech; reszta skrótów dostępna będzie najprawdopodobniej po jego dalszym rozwinięciu. W przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu, tło ekranu jest tutaj nieprzezroczyste. Na screenshotach widzimy również nowe widżety Wiadomości i Telefonu, takie z podglądem przesłanej treści lub ostatniego numeru, który do nas dzwonił.



Zrzuty prezentują także jedną nową funkcję – wskaźnik pokazujący, czy kamera i mikrofon urządzenia są aktualnie wykorzystywane przez jakąkolwiek aplikację. Wciśnięcie go przywołuje kontekstowe menu, w którym sprawdzimy, jaka to apka, i w razie potrzeby zmienimy jej uprawnienia. Android 12 ma także pozwolić na całkowite, systemowe wyłączenie mikrofonu i kamery.



Przeciek zaznacza, że zrzuty ekranu pochodzą z wczesnej wersji dokumentacji, którą Google udostępnia swoim partnerom. Niewykluczone, że Android 12 będzie się różnił od tego zaprezentowanego tutaj, o czym przekonamy się najprawdopodobniej w marcu – przeważnie w tym miesiącu do użytkowników trafia pierwsza wersja beta najnowszej edycji systemu operacyjnego.