Pierwszy komercyjny lot Virgin Galactic zakończony sukcesem

Zgodnie z zapowiedziami Richard Branson wraz z trzema innymi pasażerami i dwoma pilotami poleciał w kosmos na pokładzie statku VSS Unity. Tym samym stał się on pierwszym miliarderem, który udał się w przestrzeń kosmiczną za pośrednictwem Virgin Galactic i rozpoczął program komercyjnych lotów w kosmos.

Co prawda, wyprawa VSS Unity trwa tylko kilkanaście minut i otarcie się o kosmos na wysokości blisko 90 km (tzw. linia Kármána) cieżko porównać z wizytą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale widoki i tak zapierają dech w piersiach, a doświadczenie to jest nieporównywalne z niczym, co możemy doświadczyć na Ziemi. Tym samym Branson pokonał w tym wyścigu miliarderów Jeffa Bezosa, który na pokładzie swojej rakiety New Shepard ma lecieć w kosmos 20 lipca.

Loty pasażerskie Virgin Galactic mają oficjalnie ruszyć w przyszłym roku, ale już teraz ruszyła loteria platformy Omaze, które w porozumieniu z firmą Bransona pośle jednego szczęśliwca w kosmos podczas kolejnego lotu. Wszystkie pieniądze ze zbiórki trafią do organizacji Space of Humanity. Swoje szanse na zwycięstwo można powiększyć wpłacając więcej pieniędzy, gdyż liczba otrzymanych losów jest uzależniona od przekazanej kwoty. Maksymalnie można otrzymać 6 tys. losów.

Co ciekawe do listy sław i celebrytów oczekujących na swój lot dołączył również Elon Musk, który wpłacił już zaliczkę w wysokości 10 tys. USD i odwiedził Bransona w jego domu o 3 rano, przed historycznym lotem, aby życzyć mu powodzenia.