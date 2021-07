Pierwszy DLC z nowym bohaterem dla Guilty Gear -STRIVE

Dzisiaj deweloper Arc System Works zaprezentował nową postać jaką będziemy mogli zagrać w grze Guilty Gear -STRIVE-. DLC będzie dostępny dla wszystkich już 30 lipca.

Guilty Gear to niezwykle zasłużona seria bijatyk, która dzięki swojemu unikalnemu systemowi walki zjednała sobie fanów na całym świecie. Jeśli dodamy do tego jedyną w swoim rodzaju oprawę wizualną to możemy być pewni, że gra ta zostanie z nami na lata. Najnowsza odsłona, Guilty Gear -STRIVE-, trafiła na półki sklepowe trochę ponad miesiąc temu i już zdążyła nieźle namieszać.

Pierwszy DLC przyniesie nam zupełnie nową postać o imieniu Goldlewis Dickinson, który wraz ze swoją wierną trumną będzie walczył w zupełnie nowym stylu, rozszerzając tym samym, wachlarz dostępnych postaci.

Gra Guilty Gear -STRIVE- dostępna jest na konsole PS4, PS5 i PC.