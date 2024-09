Powrót na studia z Lenovo

Któż z nas nie pamięta momentu rozpoczęcia studiowania lub powrotu na uczelnię na kolejny rok nauki. W wirze przygotowań warto pamiętać o odpowiednim techekwipunku – w tym o laptopie, który ułatwi przyswajanie wiedzy, ale i pozwoli na odrobinę rozrywki między wkuwaniem do kolokwiów i egzaminów. O studentach i ich rodzicach nie zapomina Lenovo, które przygotowało wyjątkową ofertę na zakup komputerów z serii Yoga, IdeaPad, Legion i LOQ.

W dobie digitalizacji, cyfrowych książek i skryptów trudno wyobrazić sobie studenta bez mobilnego laptopa, który ułatwi naukę, pozwoli na wgląd do zasobów bibliotek online czy szybki dostęp do podstawowych aplikacji biurowych. Jednym z ciekawszych modeli jest Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8. To ultrabook, który pokochają młodzi ludzie, ceniący mobilność i elegancki design. Ten 14-calowy laptop pozwala na płynną pracę w aplikacjach biurowych i obsługę multimediów. Ważnym argumentem jest bateria o pojemności 65 Wh, która zapewnia długie godziny pracy bez potrzeby ładowania. Urządzenie waży jedynie 1,35 kg, a smukły profil o grubości zaledwie 14,9 mm powoduje, że znajdzie ono swoje miejsce w plecaku lub torebce.

Jeśli poza codziennymi obowiązkami chcemy wykorzystywać laptopa do grania, streamowania i korzystania z aplikacji do konsumowania multimediów, ciekawą propozycją jest LOQ 15IAX9. Został on wyposażony w matowy ekran 15,6” z częstotliwością odświeżania 144Hz. Za płynną pracę i natychmiastowe uruchamianie aplikacji odpowiadają procesor Intel Core i5-12450HX oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX4050. Obudowa została wykonana z przyjemnego w dotyku, satynowego tworzywa. Ciekawym rozwiązaniem są wytrzymałe zawiasy o wysokiej kulturze pracy – pokrywę można otworzyć jedną ręką i rozłożyć ją całkowicie na płasko.

Dla żaków, którzy łączą naukę z pracą, rozrywkę z przygotowywaniem kreatywnych projektów lepszym wyborem będzie Lenovo Legion Pro 5 16IRX9. To gamingowy laptop, który łączy wydajność z przystępną ceną. Wyposażony w 16-calowy ekran z wysoką częstotliwością odświeżania 240 Hz, gwarantuje płynny i wyraźny obraz. Komputer został wyposażony w procesor Intel Core 14. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX Serii 40, które wspólnie zapewniają znakomitą moc. Docenią ją zarówno gracze, jak i użytkownicy kreatywnych aplikacji.

Użytkownicy poszukujący wydajnej stacji roboczej powinni skupić się na modelu Lenovo Legion 9i. Możliwości tego flagowca docenią profesjonalni gracze e-sportu, projektanci, architekci, graficy komputerowi czy twórcy audio i wideo. Laptop oferuje 16-calowy ekran Mini LED o częstotliwości odświeżania 165 Hz. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i9 13980HX wspomagany przez karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090, które oferują niesamowitą wydajność. Za odprowadzanie ciepła odpowiada innowacyjny system chłodzenia wodnego, który minimalizuje hałas i maksymalnie wykorzystuje możliwości sprzętu.

Jeśli zdecydujesz się na wybór jednego z powyższych laptopów lub innych modeli objętych promocją, w tym także urządzeń z serii IdeaPad czy Chromebooki, Lenovo doda do zakupu przydatne słuchawki Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset. Dobrze grają, świetnie wyglądają, są lekkie i w zestawie znajduje się stacja Legion S600, która umożliwia bezprzewodowe ładowanie. Zaletą jest także jednokierunkowy mikrofon z funkcją flip-to-mute i redukcją szumów, który zapewnia sprawną komunikację tak podczas zdalnych zajęć, rozmów audio w komunikatorach internetowych, jak i grania w ulubione tytuły ze znajomymi.

Warunki uczestnictwa w akcji oraz pełną listę modeli objętych promocją można znaleźć na stronie lenovopolska.pl/backtouniversity. Akcja trwa od 16.09 do 13.10.2024 r.

Partnerami akcji są: eLenovo, Delkom, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, RTV Euro AGD, Sferis i x-kom.