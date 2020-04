„Perry Mason” – nowy serial HBO

Perry Mason to historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Jednym z producentów serialu jest Robert Downey Jr. Premiera serialu Perry Mason zaplanowana została na 22 czerwca w HBO GO.

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry’ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

W serialu HBO Perry Mason występują: dwukrotnie nominowany do Złotego Globu i wyróżniony nagrodą Emmy Matthew Rhys (serial Zawód: Amerykanin, serial HBO Dziewczyny), dwukrotnie nominowany do Oscara i nagrodzony sześcioma statuetkami Emmy John Lithgow (seriale The Crown, Dexter), nominowana do Złotego Globu Tatiana Maslany (serial Orphan Black), Juliet Rylance (serial HBO The Knick), Chris Chalk (serial Gotham, serial HBO Newsroom), Shea Whigham (serial HBO Zakazane imperium), nominowany do Emmy Stephen Root (serial HBO Barry), Gayle Rankin (serial GLOW), Nate Corddry (serial Fosse/Verdon, Inkarnacja), Veronica Falcon (serial Queen of the South), Jefferson Mays (serial I Am the Night), wyróżniona Złotym Globem i trzykrotnie nominowana do Emmy Lili Taylor (serial HBO Sześć stóp pod ziemią), Andrew Howard (serial HBO Watchmen), Eric Lange (seriale Ucieczka z Dannemory, Narcos) oraz Robert Patrick (Terminator 2: Dzień sądu).

Obowiązki producentów wykonawczych pełnili (w kolejności alfabetycznej): Amanda Burrell, Robert Downey Jr., Susan Downey, Ron Fitzgerald, Joe Horacek, Rolin Jones i Timothy Van Patten, który jest także reżyserem serialu. Producentem wykonawczym była Aida Rodgers. Rolę producenta pełnił także Matthew Rhys. Twórcami serialu są Rolin Jones i Ron Fitzgerald, produkcja powstała na podstawie postaci stworzonych przez Erle’a Stanleya Gardnera.

Premiera serialu HBO Perry Mason odbędzie się 22 czerwca w HBO GO.