TEST: Astell&Kern CA1000T

Astell&Kern CA1000T to wysokiej klasy odtwarzacz hybrydowy, który zapewnia wyjątkową jakość dźwięku i wszechstronne opcje łączności tak stacjonarnie, jak i w wariancie przenośnym. Jest to idealny wybór dla audiofilów, którzy oczekują najlepszych możliwych wrażeń dźwiękowych ze swojej muzyki.

CA1000T ma stylowy wygląd, który z pewnością robi wrażenie. Odtwarzacz ma solidną metalową konstrukcję, wykończoną ze szczotkowanego aluminium i zakrzywiony kształt, który dodaje mu elegancji. Świetnie prezentuje się np. na biurku lub stole. 4,1-calowy ekran dotykowy jest jasny i łatwy w obsłudze, a intuicyjny interfejs ułatwia poruszanie się po bibliotece muzycznej. Mimo wszystko w tym segmencie chciałoby się zobaczyć coś robiącego większe wrażenie niż dobra skórka na Androida. Do odtwarzacza dołączony jest również skórzany futerał, który zapewnia dodatkową ochronę.

Astell&Kern CA1000T generuje wyjątkową jakość dźwięku dzięki zaawansowanemu przetwornikowi cyfrowo-analogowemu (DAC) i wysokiej jakości komponentom. Jest w stanie odtwarzać pliki audio o wysokiej rozdzielczości do 32 bitów/384 kHz, co gwarantuje, że muzyka brzmi tak, jak powinna. Odtwarzacz obsługuje również szeroką gamę formatów audio, w tym między innymi DSD, FLAC i WAV.

Odtwarzacz oferuje wiele opcji łączności, w tym Bluetooth, Wi-Fi, USB i różnorodne wyjścia audio. Ułatwia to podłączenie odtwarzacza do różnych urządzeń i cieszenie się wysokiej jakości dźwiękiem w podróży. Odtwarzacz ma również wbudowaną usługę strumieniowego przesyłania muzyki, która umożliwia dostęp do milionów utworów z popularnych serwisów strumieniowych, takich jak TIDAL i Qobuz. Szkoda mimo wszystko, że przy tej cenie player nie ma choćby podstawowych głośniczków.

CA1000T ma 256 GB pamięci wewnętrznej, co może nie wystarczyć niektórym entuzjastom muzyki, mającym duże biblioteki plików audio o wysokiej rozdzielczości. Oferuje jednak gniazdo kart microSD do rozbudowy o 1 TB.

Odtwarzacz ma faktyczną żywotność baterii około 7 godzin, czyli mniej niż niektóre inne przenośne playery. Może to stanowić problem dla użytkowników, którzy chcą zabrać go na dłuższe wycieczki bez dostępu do źródła zasilania.

Ogólnie Astell&Kern CA1000T to wysokiej klasy odtwarzacz, który zapewnia wyjątkową jakość dźwięku i wszechstronne opcje łączności. Chociaż jest drogi i ma pewne ograniczenia, jest to produkt z wyższej półki, który oferuje świetne wrażenia dźwiękowe dla poważnych entuzjastów muzyki.

