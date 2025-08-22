Ad image
Kultura

Oscarowy hit z Brazylii już na HBO Max

Wciąż tu jestem

Michał Lis
Michał Lis
1 minut(y) czytania

Od dziś w HBO Max można oglądać film Wciąż tu jestem – pierwszą w historii brazylijskiej kinematografii produkcję nagrodzoną Oscarem dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego.

Poruszająca historia oparta na faktach przenosi widzów do Brazylii lat 70., gdzie rodzina Paivów doświadcza dramatycznych konsekwencji rządów wojskowej dyktatury. Gdy ojciec rodziny, Rubens, znika po przesłuchaniu, jego żona Eunice musi znaleźć w sobie siłę, by nie tylko wychować pięcioro dzieci, ale także walczyć o pamięć i sprawiedliwość.

W rolę Eunice wciela się Fernanda Torres, a w starsze wcielenie bohaterki – jej matka, legenda brazylijskiego kina Fernanda Montenegro. Rubensa Paivę gra Selton Mello, a za kamerą stanął Walter Salles, znany z takich tytułów jak Dworzec nadziei czy Dzienniki motocyklowe.

Wciąż tu jestem dostępny jest w HBO Max od 22 sierpnia.

Może cię także zainteresować

Nowy serial dokumentalny HBO Szóstka z Nebraski w reżyserii Nanfu Wang

Wywiad: Wiktor Dyduła

Chelsea Wolfe wydała płytę She Reaches Out To She Reaches Out To She

Everything But The Girl powraca po 24 latach

Strona Popcorn Time zamknięta

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
Poprzedni artykuł ADÉLA prowokuje na debiutanckiej EP-ce „The Provocateur”

Ostatnie newsy

Nanoleaf 4D V2 – nowa generacja kinowego podświetlenia telewizora
Newsy
Toyota stawia na bezpieczeństwo
Moto Newsy
Nextbase zwraca kasę latem
Moto Newsy
Sony rozszerza linię INZONE
Gaming Newsy