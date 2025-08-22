Oscarowy hit z Brazylii już na HBO Max

Od dziś w HBO Max można oglądać film Wciąż tu jestem – pierwszą w historii brazylijskiej kinematografii produkcję nagrodzoną Oscarem dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego.

Poruszająca historia oparta na faktach przenosi widzów do Brazylii lat 70., gdzie rodzina Paivów doświadcza dramatycznych konsekwencji rządów wojskowej dyktatury. Gdy ojciec rodziny, Rubens, znika po przesłuchaniu, jego żona Eunice musi znaleźć w sobie siłę, by nie tylko wychować pięcioro dzieci, ale także walczyć o pamięć i sprawiedliwość.

W rolę Eunice wciela się Fernanda Torres, a w starsze wcielenie bohaterki – jej matka, legenda brazylijskiego kina Fernanda Montenegro. Rubensa Paivę gra Selton Mello, a za kamerą stanął Walter Salles, znany z takich tytułów jak Dworzec nadziei czy Dzienniki motocyklowe.

Wciąż tu jestem dostępny jest w HBO Max od 22 sierpnia.