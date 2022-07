Megadeth z Ice-T we wspólnym klipie

Megadeth oraz kultowy gwiazdor Ice-T we wspólnym utworze i klipie Night Stalkers. Singiel promuje nadchodzący album The Sick, The Dying… And The Dead!, który ukaże się 2 września.

Stworzony przez Dave’a Mustaine’a, wyprodukowany przez Rafaela Pensado i wyreżyserowany przez Leo Libertiego, Night Stalkers: Chapter II to kolejny odcinek wielorozdziałowej sagi o korzeniach Vica Rattleheada. W teledysku oglądamy tragiczne wydarzenia, które doprowadziły do kompletnej przemiany bohatera, systematycznie dokonującego zemsty.

Pierwszy rozdział, We’ll Be Back: Chapter I, ukazał się w czerwcu. W ciągu pierwszej godziny od premiery zarówno utwór, jak i klip, spotkały się z entuzjastyczną reakcją fanów. Megadeth trafiło do trendów Twittera, a teledysk zebrał już ponad dwa miliony wyświetleń.

2 września pionierzy thrash metalu Megadeth wydadzą swój długo oczekiwany, 16. album studyjny, The Sick, The Dying… And The Dead!. Krążek zawiera dwanaście nowych utworów i ukaże się na CD, winylu oraz wersji cyfrowej.