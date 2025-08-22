Ad image
ADÉLA prowokuje na debiutanckiej EP-ce „The Provocateur”

22 sierpnia 2025 r. do serwisów streamingowych trafiło debiutanckie wydawnictwo ADÉLI, młodej wokalistki i performerki, która z impetem wkracza na światową scenę pop. Jej pierwsza EP-ka nosi tytuł The Provocateur, a promuje ją teledysk do singla „SexOnTheBeat”, wyreżyserowany przez duet 91 Rules (Caroline Polachek, Tokischa).

ADÉLA, czyli Adéla Jergová, opowiada na płycie o ambicjach i cenie, jaką płaci się za pogoń za marzeniami. Każdy utwór to udramatyzowana historia młodej kobiety, gotowej zrobić wszystko, by osiągnąć sukces – od zdrady i oporu, po wykorzystywanie. Muzyka ma tu charakter przerysowanej popowej opowieści, ale mocno zakorzenionej w osobistych doświadczeniach artystki.

EP-ce towarzyszy ogłoszona właśnie trasa „THE PROVOCATOUR PART I”, w ramach której w październiku ADÉLA wystąpi w Londynie, Nowym Jorku i Los Angeles.

W klipie do „SexOnTheBeat” artystka wciela się w tancerkę, której ciało staje się czymś obcym i nieznajomym. Ekspresyjna choreografia autorstwa Robbie Blue (Doechii, FKA twigs) oraz wizja kreatywna stylisty Chrisa Horana (Charli XCX, Christina Aguilera) budują atmosferę na granicy prowokacji i niepokoju. Premiera wideo odbyła się na antenie MTV Live, mtvU i MTV’s Biggest Pop.

Na The Provocateur znalazły się również znane już single:

  • „MachineGirl” – współprodukowany przez Grimes komentarz do konfliktów i spektakli, jakie tworzy się z kobiecych rywalizacji,
  • „DeathByDevotion” – z ciężkimi syntezatorami podkreślającymi uwodzicielski aspekt sławy.

Chcę tworzyć świat, z którym można się utożsamiać na ludzkim poziomie. Mówić o rzeczach, które bywają niewygodne. Jestem szczera, czasem cyniczna, ale dla mnie uczucia – pozytywne i negatywne – mają taką samą wagę – podkreśla ADÉLA.

Choć ma zaledwie 21 lat, artystka ma za sobą długą drogę – od nauki baletu w Moskwie, przez prestiżowe szkoły w Wiedniu i Londynie, po pierwsze sukcesy w programie „Pop Star Academy”. Dziś, z różową grzywką i wsparciem takich twórców jak Dylan Brady, Grimes, Blake Slatkin czy Leland, ADÉLA stawia swój pierwszy odważny krok w stronę światowej kariery.

Tracklista The Provocateur:

  1. Superscar
  2. SexOnTheBeat
  3. MachineGirl
  4. Homewrecked
  5. Go
  6. DeathByDevotion
  7. FinallyApologizing

