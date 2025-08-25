Creative Zen Air 2 – ANC, tryb otoczenia i Super X-FI w cenie, która zaskakuje

Creative wprowadza na rynek nową odsłonę swoich bezprzewodowych słuchawek dousznych – Zen Air 2. Model łączy w sobie aktywną redukcję szumów (ANC), tryb otoczenia, łączność wielopunktową i technologię Super X-FI READY, a wszystko to w niezwykle przystępnej cenie – 139,99 PLN.

Zen Air 2 wyposażono w 10-milimetrowe przetworniki neodymowe oraz Bluetooth 5.3 z obsługą kodeków AAC i SBC. Kluczowym wyróżnikiem jest jednak autorska technologia Super X-FI READY, która odwzorowuje dźwięk przestrzenny klasy kinowej, dostępny za pośrednictwem aplikacji SXFI.

Nowe słuchawki Creative oferują podwójny system mikrofonów w każdej wkładce, dzięki czemu skutecznie tłumią hałas w transporcie publicznym czy w samolocie. Tryb Ambient pozwala natomiast kontrolować dźwięki otoczenia, co przydaje się podczas rozmów czy poruszania się po mieście.

Słuchawki zapewniają do 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, a z etui – do 23 godzin. Etui można ładować bezprzewodowo w standardzie Qi lub przez USB-C. Zen Air 2 są odporne na zachlapania (IPX4) i wyposażone w intuicyjne sterowanie dotykowe do obsługi muzyki, głośności i asystentów głosowych.

Dzięki multipoint użytkownik może sparować słuchawki z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. laptopem i smartfonem, i płynnie się między nimi przełączać.

Creative Zen Air 2 można już kupić w cenie 139,99 PLN na euro.com.pl.