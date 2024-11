Joywave już w tę niedzielę w Krakowie

Joywave, amerykański zespół indie rockowy, zawita do Krakowa w ramach trasy Permanent Pleasure: UK/Europe 2024! Grupa z Rochester w Nowym Jorku, która zdobyła popularność dzięki hitowi Dangerous nagranemu z Big Data, wystąpi na żywo w Klubie Kwadrat, prezentując swoje największe przeboje oraz utwory z nowego albumu, Permanent Pleasure, wydanego w maju 2024 roku.

Joywave, w składzie Daniel Armbruster (wokal), Joseph Morinelli (gitara) i Paul Brenner (perkusja), to zespół znany z unikalnego brzmienia i charyzmatycznych występów na żywo. Na przestrzeni lat zadebiutowali w amerykańskiej telewizji, pojawiając się m.in. w Late Night with Seth Meyers i Jimmy Kimmel Live. Ich koncerty to mieszanka energii, alternatywnego brzmienia i niepowtarzalnych melodii, które przyciągają tłumy fanów na całym świecie.

Joywave na żywo zarówno z nowymi, jak i starszymi utworami – od How Do You Feel Now? po najnowszy Permanent Pleasure już w tę niedzielę w Krakowie.

17.11.2024 – Kraków – Klub Kwadrat

Bilety w sprzedaży na www.livenation.pl, stronie organizatora, agencji Live Nation.