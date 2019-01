Samsung prezentuje oszczędzający miejsce Space Monitor

Targi CES 2019 zaczynają się już za kilka dni, ale Samsung postanowił zaostrzyć nasze apetyty i zaprezentować część swoich nowości jeszcze przed ich oficjalnym startem. Oto Space Monitor – ekran zaprojektowany z myślą o osobach, którym wiecznie brakuje miejsca na biurku.

Space Monitor nie służy do stawiania na biurku, ale do przyczepienia do jego krawędzi. Ekran osadzony jest na podstawce, której kąt nachylenia można swobodnie regulować. Gdy jest ona w pełni rozłożona, monitor płasko przylega do ściany, a przy maksymalnym złożeniu jego dolna krawędź opiera się o blat. Ekran można także przechylać w dół i w górę, tak, aby jak najlepiej dostosować go do swoich warunków pracy. Space Monitor będzie dostępny w dwóch wersjach: 27-calowej QHD i 32-calowej 4K. Obydwa urządzenia będą wyposażone w matryce VA o częstotliwości odświeżania 60 Hz otoczone wąskimi ramkami, z przewodami ukrytymi wewnątrz podstawki.

To nie jedyny nowy monitor zapowiedziany przez koreańskiego producenta. O ile Space Monitor przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników biurowych, o tyle Samsung CRG9 został zaprojektowany z myślą o graczach. Ultraszeroki, 49-calowy ekran o rozdzielczości 5 120 x 1 440 i formacie 32:9 charakteryzuje się niezbędną dla płynnego grania częstotliwością odświeżania 120 Hz, a ponadto obsługuje technologię AMD FreeSync. Zapobiega ona rozmazywaniu i zacinaniu się obrazu. Monitor jest zakrzywiony, a dzięki znanej z telewizorów QLED technologii Quantum Dot pozwala osiągnąć doskonałą reprodukcję kolorów.

Samsung UR59C to natomiast urządzenie dla blogerów, vlogerów i animatorów. Zakrzywiony ekran 4K o przekątnej 32 cali ma eliminować zmęczenie oczu wywołane wielogodzinną pracą przy komputerze, a dzięki smukłemu designowi nie zajmie wiele miejsca na biurku. Ceny wszystkich powyższych nowości są na tę chwilę nieznane.