OnePlus 8 z ekranem 120 Hz

Producenci smartfonów prześcigają się w tworzeniu coraz doskonalszych ekranów do swoich urządzeń. Przykładem może być nadchodzący flagowiec OnePlus, który nie tylko otrzyma odświeżanie 120 Hz, ale także dedykowaną technologię pozwalającą nam w pełni skorzystać z tej możliwości.

Wysokie wartości odświeżania ekranu są przydatne przede wszystkim w urządzeniach gamingowych – pozwalają one uzyskać lepszą płynność obrazu, która przekłada się na możliwość szybszego reagowania na wydarzenia na ekranie. Większość smartfonów ma ekrany o częstotliwości nieprzekraczającej 90 Hz; 120 Hz to rzadkość zarezerwowana dla najbardziej zaawansowanych telefonów dla graczy od Asusa i Razera. Dlatego może dziwić fakt, że OnePlus planuje zastosowanie tego typu wyświetlacza w swoim przyszłym flagowcu.

Oprócz szybkiego odświeżania, ekran OLED otrzyma rozdzielczość 2K, maksymalną jasność 1000 nitów do oglądania zawartości HDR i wsparcie dla 10-bitowej palety barw. Ponadto ma on zapewniać niezwykle dokładne sterowanie– wartość próbkowania dotyku to aż 240 Hz, co oznacza, że ekran będzie zdolny do rejestrowania wybieranych opcji cztery razy szybciej niż w przypadku większości urządzeń (standard to 60 Hz). OnePlus 8 otrzyma także specjalny procesor MEMC (Motion Estimation / Motion Compesation), technologię umożliwiającą inteligentne dodawanie klatek do oglądanej zawartości i uzyskanie gładszego, płynniejszego obrazu.

Reszta specyfikacji OnePlus 8 pozostaje na razie tajemnicą; wiadomo jedynie, że urządzenie otrzyma wsparcie dla standardu 5G. Więcej szczegółów na jego temat poznamy w okolicach premiery, jednak i jej data nie została oficjalnie ogłoszona. Co ciekawe, flagowiec OnePlus prawdopodobnie nie będzie jedynym high-endowym smartfonem z ekranem 120 Hz – plotki głoszą, że ten typ wyświetlacza pojawi się także w tegorocznej serii Samsung Galaxy S. Hmm, czyżby nadchodziła era szybkiego odświeżania?