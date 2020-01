MicroLED, QLED 8K i The Sero, czyli telewizory Samsung na CES 2020

Podczas targów CES 2020 Samsung zaprezentował najnowszą linię telewizorów MicroLED, QLED 8K i lifestyle’owych. Poprzez wprowadzenie nowych rozmiarów ekranów, wykorzystanie możliwości Inteligentnego Skalowania do 8K, innowacyjną technologię zmiany orientacji wyświetlacza i wiele więcej, Samsung pokazał, jak jego produkty na rok 2020 wpłyną na doznania wizualne widzów i zdefiniował na nowo ich rolę w domu.

– Użytkownicy korzystają z ekranów codziennie, aby pracować, ćwiczyć czy robić zakupy bez wychodzenia z domu. W miarę jak zmienia się nasz styl życia, ewoluuje też ekran telewizora, zapewniając dostęp do ulubionych treści i informacji w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie – powiedział Jong-hee Han, President, Visual Displays w Samsung Electronics. – W ramach naszej wizji „Screens Everywhere” (Ekrany w każdym miejscu) zapewniamy użytkownikom domowym wyrazistsze, spójne wrażenia wizualne, oferując w naszych telewizorach zarówno funkcje działające na bazie sztucznej inteligencji, jak i technologię 8K.

MicroLED, czyli nowy wymiar rozrywki domowej

Wśród zaprezentowanych przez Samsung rozwiązań jest gotowy do użytku domowego, modułowy MicroLED, który łączy technologię ekranów nowej generacji z bezprecedensowymi możliwościami personalizacji. Teraz użytkownicy będą mogli sami sprawdzić, jak projektanci i inżynierowie odpowiedzialni za innowacje w Samsung przedefiniowali pojęcie i rolę telewizora w domu.

Ekrany MicroLED, dostępne w rozmiarach 75”, 88”, 93” i 110” pasują do różnych typów wnętrz i stylów życia. W nowych modelach MicroLED o wielkości 88” i 150” zastosowano ultracienki design Infinity, praktycznie usuwając ramki z wszystkich czterech stron, aby uzyskać wykończenie, które idealnie stapia się z każdą ścianą. Użytkownicy mają też możliwość zestawiania wielu paneli MicroLED, tworząc nowe kombinacje i dostosowując ekran do swojej przestrzeni.

Ekrany MicroLED oferują najwyższą w swojej klasie jakość obrazu. Zapewniają większą głębię i wyrazistość, wyższą rozdzielczość i szczytową jasność, która wynosi 5000 nitów. Wykorzystują również oparte na głębokim uczeniu się możliwości skalowania, aby dostarczyć najwyższej jakości treści niezależnie od ich źródła. Efekt? Niezrównane wrażenia wizualne podczas oglądania w domu.

Linia telewizorów QLED 8K: wzmocniony Procesor Quantum 8K i nowy design

Flagowy model Samsung Q950TS to pierwszy w branży telewizor 8K, który łączy ultracienką konstrukcję, jakość obrazu 8K oraz imponujący dźwięk przestrzenny. Wrażenia podczas oglądania spotęguje Infinity Screen, czyli ekran, który zajmuje 99% powierzchni z przodu telewizora, gwarantując niespotykane dotąd doznania wizualne.

Dzięki rozdzielczości 8K model Q950TS zapewnia najlepszą jakość obrazu LCD na rynku. Telewizor wyposażony jest w Procesor Quantum 8K, posiada także wbudowane opcje Inteligentnego Skalowania do 8K i głębokiego uczenia się, które automatycznie zwiększają rozdzielczość obrazu do możliwie zbliżonej do 8K. Za sprawą funkcji o nazwie Adaptive Picture telewizor może również optymalizować ekran zarówno pod kątem warunków otoczenia, jak i poszczególnych obrazów. Z kolei Procesor Quantum 8K – niezwykła siła napędowa ukryta za sztandarowym wyświetlaczem – wspiera obsługę systemu Tizen, otwartej platformy firmy Samsung dla inteligentnych domów, umożliwiając użytkownikom korzystanie z wszelkich innowacji: od udoskonalonej jakości obrazu przez zwiększoną użyteczność po inne funkcje w ramach połączonego domu.

Ekosystem 8K nieustannie się rozwija, dodatkowo wspierając usprawnienia w zakresie jakości obrazu, by zapewnić bezproblemowe odtwarzanie treści 8K pochodzących od dostawców, takich jak YouTube. Z kolei zastosowanie kodeka AV1 przekłada się na lepszą kompresję i umożliwia obsługę technologii HDR10+, lepsze oddanie głębi obrazu, pozwala również na optymalizację jasności, a także współczynnika kontrastu.

Wraz z wprowadzeniem udoskonalenia jasności obrazu w QLED 8K zastosowano również wysokiej klasy funkcje dźwiękowe– Q-Symphony, Object Tracking Sound+ (OTS+) oraz Active Voice Amplifier. Umożliwiają one osiągnięcie wciągającego brzmienia, gwarantując wielowymiarowy i dynamiczny dźwięk, który potęguje wrażenia towarzyszące oglądaniu treści na dużym ekranie. A po sparowaniu z HQ-Q800T, nowym soundbarem uhonorowanym przez CTA nagrodą „Best of Innovation”, głośniki telewizora synchronizują się z nim, tworząc dodatkowy kanał audio, oferując bardziej dynamiczny dźwięk.

Telewizor The Sero: obraz w pionie i w poziomie

Samsung rozwija również linię telewizorów lifestyle’owych, wprowadzając w tym roku na wielu rynkach model The Sero. W przypadku The Sero, którego nazwa wywodzi się od koreańskiego słowa „pionowy”, istnieje możliwość obracania i zmiany orientacji ekranu – tak samo jak w smartfonie czy tablecie. Ten niezwykły produkt, który w zeszłym roku zadebiutował w Korei Południowej teraz trafi na kilka kolejnych rynków na świecie.

Zastosowana w The Sero technologia zmiany orientacji ekranu ułatwia połączenie z urządzeniami mobilnymi i wyświetlanie treści również w formatach pionowych, które do tej pory zarezerwowane były dla urządzeń przenośnych. Użytkownicy mogą cieszyć się różnorodnymi treściami – w tym pochodzącymi z mediów społecznościowych i YouTube, a także osobistymi filmami wideo – w orientacji wyświetlacza analogicznej do ich urządzenia mobilnego.

The Sero, zaprojektowany z myślą o użytkownikach z pokolenia Milenialsów i Gen Z, charakteryzuje się nowoczesnym designem. Oferuje także szereg funkcji wyświetlania do wykorzystania w czasie, gdy nie jest używany. Ten zwycięzca w kategorii „Best of Innovation” na targach CES łączy przełomowe funkcje najwyższej klasy ekranów Samsung i zapewnia nowe podejście do rozrywki domowej, odpowiadając potrzebom i przyzwyczajeniom użytkowników w coraz większym stopniu korzystającym z urządzeń mobilnych.