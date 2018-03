MWC 2018: Bragi nanoAI – sztuczna inteligencja dla słuchawek

Najpopularniejszym obecnie produktem od Bragi są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Dash Pro, które oprócz odtwarzania dźwięku pełnią rolę tłumacza i trackera fitness. Teraz wykorzystana w nich technologia ma trafić do innych słuchawek za sprawą Bragi nanoAI – platformy łączącej audio z AI.

Na nanoAI składają się sztuczna inteligencja, system operacyjny i chmura danych. Producenci, którzy będą zainteresowani stworzeniem swoich własnych słuchawek w oparciu o technologię Bragi, będą mogli swobodnie korzystać z funkcjonalności dostępnych w Dash Pro i modyfikować je zgodnie ze swoimi potrzebami. AI od Bragi raczej nie będzie wyposażone w świetny system rozpoznawania obiektów (chociaż kto wie – system ma być skalowalny) i skupiać się będzie głównie na sferze audio: rozpoznawaniu głosu, tłumaczeniom symultanicznym lub poprawie jakości dźwięku.

Ambicją Bragi jest wykorzystanie nanoAI nie tylko do celów rozrywkowych. Producent twierdzi, że ich platforma doskonale nadawać się będzie do wykorzystania w medycynie lub przemyśle motoryzacyjnym. To pierwsze zastosowanie nie jest zresztą nowością – Bragi współpracuje z producentem aparatów słuchowych Starkey w celu opracowania specjalnej edycji Dash Pro przeznaczonej dla osób słabo słyszących.