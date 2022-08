Seagate przedstawia nowe dyski SSD Nytro klasy korporacyjnej

Firma Seagate ogłosiła dziś dwa nowe produkty, powiększając swoje portfolio o dyski Nytro: Nytro 5550 SSD i Nytro 5350 SSD. Nowe urządzenia zostały wyposażone w technologię Phison z myślą o zapewnianiu wysokiej wydajności oraz poprawionej gęstości pamięci masowej w centrach danych. Dyski zostały stworzone w celu zapewnienia większej mocy obliczeniowej i mniejszego zużycia energii. Stanowią przystępne cenowo rozwiązanie, które poprawia jakość usług (QoS) oraz zapewnia najwyższe poziomy integralności danych i bezpieczeństwa do zastosowań biznesowych.

Dysk Nytro 5350 PCIe Gen4 SSD podwoił przepustowość odczytu najnowszych dysków SAS SSD i zapewnia dziesięciokrotnie większą przepustowość niż dyski SATA, co znacząco poprawia jakość usług QoS. Dysk został zaprojektowany z myślą o zapewnianiu centrom danych większej mocy przetwarzania przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego kosztu posiadania TCO. Oferuje przepustowość wynoszącą 7,4 GB/s i współczynnik 195 tys. IOPS pod względem losowego zapisu, a także 1,7 mln IOPS losowego odczytu. Dysk Nytro 5350 został idealnie dostosowany pod kątem zapewniania poprawionej gęstości i zwiększenia pojemności w ultra gęstych środowiskach. Gwarantuje do 15,36 TB w obudowie 15 mm i do 7,68 TB w obudowie 7 mm z dwoma portami, co pozwala na obsługę zarówno interfejsów U.2, jak i U.3, a także zapewnia wysoką dostępność typu active-active. Dysk Nytro 5350, zaprojektowany z myślą o obciążeniach roboczych klasy korporacyjnej, zapewnia jeden pełny zapis dysku dziennie przy 2,5 mln godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy.



Dysk Nytro 5550 PCIe Gen4 NVMe SSD stanowi rozwinięcie Nytro 5350 i został dostosowany do mieszanych obciążeń roboczych oraz zapewnia szybkość losowego zapisu na poziomie 470 tys. IOPS i losowego odczytu na poziomie 1,7 mln IOPS. Dysk został stworzony z myślą o długiej, bezawaryjnej pracy w trudnych warunkach, która pozwala na wieloletnią obsługę danych. Nytro 5550 zapewnia trzy pełne zapisy dysku dziennie przy 2,5 mln godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu obudowy SFF oraz wsparciu interfejsów jak w Nytro 5350, dysk zapewnia do 12,80 TB w obudowie 15 mm oraz do 6,40 TB w obudowie 7 mm.

Aby dbać o integralność danych i chronić przed ich utratą na wypadek niespodziewanej awarii zasilania, dyski z serii Nytro 5050 obejmują ochronę danych przed utratą zasilania, zabezpieczenia SED TCG oraz 5-letnią gwarancję. Dyski są kompatybilne z systemami Linux oraz Microsoft OS i wyposażone w kompleksową ochronę danych oraz kody kontroli parzystości o niskiej gęstości, aby zapewnić ochronę i niezawodność w środowiskach korporacyjnych. Dyski z serii Nytro 5050 obejmują rozwiązania NVMe Management Interface, SMBus Sideband Management i Life Management do sprawnego monitorowania dysku i zarządzania nim bez obciążania systemu operacyjnego.



Dyski SSD NVMe Seagate Nytro 5350 i Nytro 5550 będą dostępne w tym miesiącu i gotowe do wykorzystania w centrach danych dzięki pełnemu zestawowi funkcji klasy korporacyjnej, które pozwolą zadbać o przyszłość firmy.