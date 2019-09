IFA 2019: Acer Predator Thronos Air – najnowsze gaminowe krzesło

Pamiętacie poprzednią edycję Predator Thronos? Ten potężny, zmotoryzowany sprzęt zwracał uwagę swoją masywną konstrukcją i megawysoką ceną. Thronos Air to jego mniejsza i tańsza, ale wciąż budząca respekt wersja.

W przeciwieństwie do poprzedniej edycji, Thronos Air został pozbawiony możliwości mechanicznej zmiany pozycji krzesła – fotela i ramienia zabezpieczającego monitory nie można odchylić poprzez wciśnięcie guzika, ale trzeba zrobić to ręcznie. Poza tym nie znajdziemy wielu różnic; to wciąż potężny sprzęt współpracujący z trzema monitorami, gamingowym pecentem i kamerką internetową. Krzesło wyposażone jest w funkcję masażu, posiada regulowany stolik na klawiaturę i inne kontrolery, podpórkę po stopy i uchwyt na napoje. Jego cena to wciąż niesamowicie wysokie 14 000 USD (ok. 55 150 PLN), ale jest ona niższa od poprzedniej, zmotoryzowanej edycji.

To nie jedyna nowość dla graczy, jaką zaprezentował Acer podczas targów. Acer Predator Triton 500 otrzyma ekran 1080p o odświeżaniu 300 Hz i kartę graficzną RTX 2080 Max-Q. Ceny urządzenia w tej konfiguracji zaczną się od 2 800 USD (ok. 11 000 PLN). Ponadto do linii Triton dołączy model 300, który zostanie wyposażony w 15,6-calowy ekran 144 Hz, procesor Intel Core i7 9 generacji, kartę Nvidia GTX 1650, do 32 GB RAM i do 2 TB pamięci SSD. Podstawowa konfiguracja kosztowała będzie od 1 300 EUR (ok. 5 650 PLN).

Poza gamingowymi gadżetami producent zaprezentował także lekkie laptopy z serii Swift. Nowy Swift 3 otrzymał procesor Intela z serii Ice Lake (10 generacja), kartę graficzną GeForce MX250 w opcji oraz do 16 GB pamięci. Swift 5 to natomiast ultralekki sprzęt ważący mniej niż 1 kg, który może być wyposażony w procesor Intel Core i7-1065G7 i GeForce MX250, a ponadto otrzymał porty Thunderbolt 3. Będą one dostępne jeszcze w tym miesiącu.