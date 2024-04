TEST: Microsoft Surface Laptop Studio 2

Nowy Surface Laptop Studio 2 firmy Microsoft ma nowe czipy, touchpad i bardzo, bardzo wysoką cenę.

Microsoft odświeżył swojego Surface Laptop Studio z 2021 roku, komputer z unikalnym zawiasem, który pozwala ustawić ekran w trzech różnych pozycjach: klasycznej, niczym tablet i namiot (z dolną częścią ekranu schodzącą się z gładzikiem). Wykorzystano w nim procesory Intel Core 13. generacji i procesory graficzne RTX 4000 firmy NVIDIA.

Pomijając kwestię konstrukcyjną, najbliższą konkurencją dla tego modelu winien być MacBook Pro. Oczywiście powinien to być zaciekły konkurent, ponieważ testowana, najtańsza jednostka wyposażona w procesor Intel Core i7-13700H, 16 GB RAM i grafikę Intel Iris Xe Graphics, z ceną 10 299 PLN plasuje się pomiędzy komputerem Apple z procesorem M3 a M3 Pro.

Laptop Microsoftu drugiej generacji robi wiele, aby zasłużyć na tak wysoką cenę. Jest kompaktowy, dobrze zbudowany, ma dotykowy ekran, wygina się i składa. Sporym problemem jest procesor, który już w momencie premiery komputera jakiś czas temu był blisko bycia przestarzałym. Nie, czipy Intela 13. generacji nie są złe, ale skoro przy wprowadzaniu na rynek znana była data dostępności procesorów Meteor Lake, a te wg Intela zapewniają 2-krotnie wyższą wydajność zintegrowanego układu, data wprowadzenia Surface Laptop Studio 2 może wydawać się chybiona.

Wyniki testów porównawczych Studio 2 są rozczarowujące. Przegrywa on znacząco nawet z poprzednią generacją procesorów Apple. Dla przykładu eksport w Premiere Pro był o 34% szybszy na MacBooku z procesorem M2 Max i to w systemie Windows. Nawet jeszcze tańszy M2 Pro wciąż pokonywał poprzednią generację Surface’a. Lepiej w nieco niższej cenie wypadnie także wariant Lenovo ThinkBook 16p. Oddzielny układ RTX 4050 lub 3050 Ti zapewnia Studio dodatkową, surową moc graficzną, ale winduje cenę o kolejne od 2 do 5,5 tysiąca złotych.

Jednak największym problemem Surface w tej cenie jest to, że żywotność jego baterii nie jest nawet zbliżona do tego, co może zaoferować Apple. Średnio tylko cztery godziny i 15 minut ciągłego użytkowania tego urządzenia z włączonym oszczędzaniem baterii przy aplikacjach niekreatywnych (!) to w zasadzie ten sam wynik co w poprzedniej, wyraźnie tańszej generacji. W przypadku 14-calowego MacBooka Pro można spodziewać się ponad dwukrotnie dłuższej pracy na baterii. Ten problem oczywiście nie ogranicza się do Studio 2 – jest to wada całej oferty Intela, która obecnie jest niwelowana dzięki znacząco lepszej, nowej generacji procesorów Meteor Lake.

Sporym problemem jest procesor, który już w momencie premiery komputera jakiś czas temu był blisko bycia przestarzałym

Nowością, którą Microsoft najbardziej reklamuje, jest touchpad. Gładzik jest wyposażony w nową funkcję Adaptive Touch. Ta rewelacyjna funkcjonalność pozwala na bardzo precyzyjną konfigurację gładzika przede wszystkim dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Można w ten sposób wyłączyć gesty wielodotykowe, zmienić częstotliwość i moc klików potrzebnych do danej akcji i wiele więcej. Mam nadzieję, że więcej firm będzie projektować swoje laptopy z myślą o tego rodzaju przypadkach użycia. Dla mnie klikanie było z pewnością wygodne i przewyższało niektóre cienkie, niezgrabne wrażenia, jakie można uzyskać z mniejszych, tańszych laptopów z systemem Windows, które idą drogą haptyczną. Jednak często siedząc na kanapie i trzymając laptopa na kolanach, miałem pewne problemy z rejestracją kliknięć, gdy Studio nie znajdowało się na płaskiej powierzchni.

Ulepszeniu uległa kwestia łączności. Poprzednie Studio miało tylko dwa porty USB-C Thunderbolt 4 i gniazdo słuchawkowe, a także opatentowane złącze Surface Connector firmy Microsoft. W tej edycji producent dodał czytnik kart microSDXC i port USB-A 3.1. Szkoda, że nadal nie ma pełnego portu SD, skoro ma to być komputer dla profesjonalistów. Fotografowie nie będą zachwyceni.

14,4-calowy ekran dotykowy Studio o rozdzielczości 2400×1600 px oferuje teraz dynamiczną częstotliwość odświeżania, która może wahać się od 60 do 120 Hz lub być ustawiona statycznie. Fantastycznie jest scrollować dokumenty w takich warunkach. Ekran obsługuje teraz HDR, w tym Dolby Vision. Kamera 1080p ma szersze pole widzenia, choć nie mam pewności, co do jej zalet w przypadku wideokonferencji.

Laptop Studio 2 to elegancki komputer. Nigdy nie jest zbyt gorący ani szczególnie głośny. Fajnie, że istnieje składany model z systemem Windows dla kreatywnych profesjonalistów o takim poziomie wykonania i jakości, ale chciałbym, żeby plusów było znacznie więcej. Konwertowalne Lenovo Yoga i HP Spectre x360 robią to samo od lat. ConceptD firmy Acer z sześcioma unikalnymi pozycjami i rysikiem również próbował trochę czegoś innego. Surface Laptop Studio 2 jest bardzo zwyczajny, jego wydajność jest znacząco poniżej oczekiwań, a cena mocno nieadekwatna do końcowych wrażeń.

Specyfikacja

CENA Od 10 299 PLN

Od 10 299 PLN EKRAN 14,4” 2400×1600 px 120 Hz

14,4” 2400×1600 px 120 Hz PROCESOR Intel Core i7

Intel Core i7 RAM 16/32 GB

16/32 GB GRAFIKA Intel Iris Xe Graphics / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti lub 4050

Intel Iris Xe Graphics / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti lub 4050 WYMIARY 18,9 x 323 x 228 mm

18,9 x 323 x 228 mm WAGA 1,82 kg