Nowości Sony w dziedzinie produkcji wirtualnej, przetwarzania obrazu oraz zwiększenie możliwości platform Networked Live i Creators’ Cloud

Firma Sony przygotowuje się do targów NAB 2024, gdzie zaprezentuje rozwiązania z takich dziedzin jak: produkcja zdalna, przetwarzanie obrazu, systemy audio, przetwarzanie w chmurze i produkcja wirtualna. Prezentowane technologie otwierają nowe możliwości przed twórcami i specjalistami z branży medialno-rozrywkowej na każdym poziomie, rozwiązują problemy i zwiększają produktywność. Goście będą mogli poznać ekosystem połączonych narzędzi Sony, wziąć udział w pokazach prowadzonych przez ekspertów z branży i dowiedzieć się, jakie nowe trendy kształtują telewizję, realizację programów na żywo, produkcję filmową i newsy.

Produkcja zdalna i produkcja rozproszona

Ekosystem rozwiązań Sony Networked Live powstał z myślą o optymalnym łączeniu, wykorzystywaniu i udostępnianiu zasobów produkcyjnych w dowolnej lokalizacji, aby ułatwić zdalną i rozproszoną produkcję z użyciem rozwiązań hybrydowych — lokalnych i chmurowych. Obejmuje on trzy główne zastosowania: dostarczanie materiału, zdalną produkcję i produkcję we własnych obiektach.

Aktualizacje w tym obszarze obejmują nową funkcjonalność V1.1 (planowaną na lato 2024 r) kodeka sieciowego NXL-ME80. Pozwoli ona urządzeniu pracować jako odbiornik dla kodera produkcji zdalnej CBK-RPU7 w prywatnej sieci 5G. Nowy firmware zwiększy również liczbę kanałów w trybie Ultra Low Latency i zapewni obsługę formatu 24p.

Ponadto, mikser sieciowy M2L-X, który jest częścią systemu do produkcji w chmurze na żywo, prezentowany będzie na stoisku firmy Amazon Web Services (AWS) (W1701 w hali zachodniej).

Chmura

Creators’ Cloud, to pakiet platform i aplikacji Sony opartych na chmurze, który wspiera użytkowników dzięki wielu wszechstronnym komponentom, moduły te mogą być używane osobno lub razem w celu zwiększenia wydajności.

Ci Media Cloud, to usługa Sony do współpracy i zarządzania multimediami. Pojawiły się w niej nowe sposoby na usprawnienie produkcji i wzmocnienie współpracy przy montażu nieliniowym. Nowo dodana integracja z systemem Medway firmy Marquis Broadcast automatyzuje pobieranie danych z usługi Ci do systemów firmy Avid. Ci znacznie rozszerzyło swoje możliwości przetwarzania multimediów, dodając Colorfront Transkoder bezpośrednio do platformy. Ci oficjalnie wprowadza również „Ci Workflow”, aby wspierać w pełni zautomatyzowane pobieranie VFX.

Na stoisku Sony pokazane zostanie nowe oprogramowanie PWA-RX1, którego dostępność zaplanowana jest na lato 2024 r. Aplikacja zachowa funkcjonalność Quality of Service (QoS) z PWS-110RX1A, oferując stabilną, wysokiej jakości transmisję strumieniową wideo na żywo o niskich opóźnieniach, z wykorzystaniem sprzętu COTS (Commercial-Off-the-Shelf). Mimo że program PWA-RX1 może pracować bez użycia chmury, połączenie go z usługą C3 Portal (C3P) firmy Sony dodatkowo zwiększa możliwości jego zestawów funkcji organizacji pracy, takich jak wyjście SDI. Jeśli chodzi o zastosowania newsowe, oprócz produktów firm Teradek, LiveU i TVU Networks platforma C3P będzie teraz obsługiwać rozwiązania Dejero i Haivision.

To nie koniec nowości, na stoisku Sony prezentowana będzie również przedpremierowa wersja aplikacji Monitor & Control 2.0.0, której wprowadzenie zaplanowano na maj 2024 r. Aplikacja ta jest elementem platformy Creators’ Cloud dla użytkowników indywidualnych. Dzięki niej filmowcy produkujący filmy krótkometrażowe i dokumentalne w małym zespole zyskają dostęp dodatkowych funkcji, takich jak monitorowanie wielu kamer dla iPadOS, zapewniającą obsługę do 4 kamer, wyświetlanie podglądu pełnoekranowego, funkcję usuwania efektu kompresji dla obiektywów anamorficznych oraz wyświetlanie mapy ostrości w funkcji podglądu

Przetwarzanie obrazu, monitory i systemy audio

Oferta Sony w zakresie przetwarzania obrazu, obejmująca pełną gamę rozwiązań produkcyjnych, w tym kamery, monitory i sprzęt audio, stale się poszerza i oferuje nowe możliwości. Na targach NAB Show 2024 firma zaprezentuje kamerę PTZ BRC-AM7 z wbudowaną analityką AI i zintegrowanym obiektywem. Jej najważniejsze cechy to wysokiej jakości 1-calowy przetwornik CMOS 4K 60p, opcje automatycznego kadrowania PTZ z obsługą sztucznej inteligencji oraz pełna integracja z kamerami studyjnymi i mikserami Sony, a także zgodność kolorystyczna z ekosystemem Sony. Nowa kamera PTZ ma być dostępna na początku 2025 r., a na targach zostanie zaprezentowany jej prototyp.

Z segmentu kamer Sony Cinema Line, zostanie zaprezentowana aktualizacja do serii FX, a także będzie można zapoznać się z dostępną już, wysokiej klasy cyfrową kamerą kinową BURANO.

Na stoisku Sony znajdą się również monitory profesjonalne z serii PVM (PVM-X3200 , PVM-X2400 i PVM-X1800) z oprogramowaniem w wersji 5.0, które będzie dostępne latem 2024 r. Wprowadzone w nim nowości dają możliwość równoczesnej produkcji materiałów wideo HDR i SDR, precyzyjne ustawienie poziomu czerni, zoptymalizowane funkcje HDR, w tym automatyczne rozpoznawanie 4K/HD SDI, oraz obsługę trybu interlace. Goście stoiska będą ponadto mogli obejrzeć prototyp nowego kontrolera BVMK-R10, który ma trafić do sprzedaży jesienią 2024 r. Urządzenie zoptymalizowano pod kątem pracy na wozach transmisyjnych i w studiach telewizyjnych, wyposażone będzie w podświetlane przyciski i mały ekran menu.

Nowością w dziedzinie profesjonalnego sprzętu audio będzie rozszerzalny adapter DWA-F03D, przeznaczony do łączenia z odbiornikiem slot-in Sony DWR-S03D w celu stworzenia lekkiego zestawu do nagrywania dźwięku w terenie. Rozpoczęcie dostaw adaptera jest przewidywane na lato 2024 r.

Kolejną nowością będą dwa adaptowalne produkty do automatyzacji z rodziny Crispin CORE. Narzędzie Crispin CORE Assetbase umożliwia scentralizowane zarządzanie zasobami po jednym logowaniu. Z kolei Crispin CORE Record and Prep Manager to obsługiwane przez przeglądarkę internetową narzędzie do obsługi pobierania i przygotowywania zasobów z takimi funkcjami, jak wyświetlanie, planowanie i sterowanie.

Produkcja Wirtualna

Produkcja Wirtualna to połączenie kinematografii świata rzeczywistego ze światem wirtualnym. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, nie tylko podnosi poziom produkcji dając swobodę zapewniającą kreatywność, ale także pozwala zaoszczędzić czas i koszty związanie z nagraniami.

Na targach NAB zostanie zaprezentowana nadchodząca wersja zestawu narzędzi w ramach kompletnego wirtualnego systemu produkcyjnego Sony (Virtual Production Tool Set). Zestaw ten obejmuje nowe funkcje, takie jak zgodność z dodatkowymi kamerami, synchronizacja ustawień kamer filmowych z serii VENICE z silnikiem Unreal oraz możliwość zarządzania wirtualnymi kamerami za pomocą tabletu.

Uczestnicy targów NAB Show będą mogli zapoznać się z panelami Sony Crystal LED VERONA, które zapewniają dużą wydajność i wysoką jakość w zastosowaniach VFX. Ekran składa się, z łatwych w instalacji, kwadratowych modułów z nową technologią „Deep Black and Anti-Reflection Surface” (technologia powierzchni antyrefleksyjnej z zachowaniem głębokiej czerni). Do praktycznej demonstracji organizacji pracy użyty zostanie krótkometrażowy materiał filmowy w formacie 24p, powstały w ramach zrealizowanego niedawno przez ośrodek ETC@USC projektu „EUROPA”. W projekcie tym istotną rolę odegrał zestaw narzędzi do produkcji wirtualnej Sony, który służył do połączenia preprodukcji ze zdjęciami na planie, obejmując zarządzanie kolorem. Do prezentacji przełączania kamer w środowisku studyjnym wykorzystany zostanie obraz w formacie 60p.